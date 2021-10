La bande-annonce de Grave Intentions évoque une anthologie de frissons, de frissons et de tueries pour Halloween

Halloween regorge toujours de choix de films, des classiques, des drôles et des nouveaux. Intentions graves tombe dans la catégorie « nouveau ». Mais avant de plonger dans l’histoire, jetons d’abord un coup d’œil à la bande-annonce. Les stars de cinéma Beth Grant (Visage de poupée, Jeu d’enfant 2), Robert Forster (Twin Peaks : Le retour, Mulholland Drive), Sharon Laurent Rebelle, Dynastie) et Lukas Hassel (La liste noire). Intentions graves est réalisé par Lukas Hassel, (segment Le Fils, le Père), Brian Patrick Lim (segment mariale), et Gabriel Olson (segment Le partenaire de pont).

Dans cette anthologie, une praticienne des arts magiques enseigne les bases de son métier. La leçon la plus importante ? Vous devez être conscient de votre intention. Cinq de ses clients sont sur le point de l’apprendre à leurs dépens : une femme qui cherche à changer sa chance est prise au piège dans un jeu dangereux ; Dans la quête de justice, un homme se transforme en monstre ; Pour tenter de réparer un tort, une femme sauve un chat errant ; Un père et son fils se déchirent lorsqu’une blague va trop loin ; Une jeune fille a besoin de protection contre les démons de sa vie.

Intentions graves premières en numérique le 15 octobre 2021 de Terror Films. À l’origine, le film devait sortir l’année dernière, mais comme tant d’autres, il a été victime de la pandémie et a été repoussé, n’a presque jamais pris vie en fait. Le film a une durée de 88 minutes, ce qui est un peu court pour ce type de films, mais cela pourrait en faire un meilleur film pour empêcher les choses de traîner.

Halloween est le moment idéal pour raconter des histoires dans des films comme celui-ci et ce n’est certainement pas étranger aux anthologies. La charité s’il-vous-plaît, Histoire de fantômes, Spectacle d’horreur, Trilogie de la Terreur et V/H/S sont quelques-uns de ceux qui me viennent à l’esprit. Il est logique que davantage de ces films apparaissent à cette période de l’année. Cela donne au spectateur quelque chose de différent à regarder avec chaque histoire et cela donne aux réalisateurs et aux scénaristes une chance d’être très créatifs dans un court laps de temps. Presque comme une série limitée mais au format film.

Le titre des segments comprend :

Le partenaire de pont

Le Fils et le Père

Florence violente

mariale

La disparition de Willie Bingham

Au fil des ans, même les services de streaming comme Shudder ont sauté dans le style. Le plus récent est venu l’année dernière avec la sortie de The Mortuary Collection. La plupart de ces films ont un conteur pour vous guider à travers le film. Typiquement, ce personnage principal a un agenda ou est vraiment derrière la folie que nous regardons. Nous n’avons que peu de temps pour profiter de tous les fantômes, meurtres, meurtres et chaos avant que novembre n’arrive, alors commencez à regarder.