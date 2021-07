La bande-annonce de FIFA 22 se connecte à Buzzwords et montre un nouveau gameplay PS5

Nous savons tous qu’EA Sports aime un bon mot à la mode, mais les avancées de FIFA 22 en matière de capture de mouvement – ​​HyperMotion, comme l’appelle l’éditeur – semblent changer la donne. La fonctionnalité est exclusive à la version de nouvelle génération et utilise l’apprentissage automatique basé sur un match de football réel pour transformer complètement l’apparence et la sensation du titre.

Les joueurs ajusteront désormais leur foulée par rapport à leur position par rapport au ballon, et de nouvelles animations de contrôle rapproché transformeront la façon dont les passes et les coups de pied de but sont collectés. Il y a aussi une réécriture complète de la façon dont les gardiens réagissent, en plus d’une intelligence artificielle révisée qui verra les attaquants courir dans l’espace et les défenseurs travailler en unité.

Il y a des images flottantes dans la bande-annonce, mais dans l’ensemble, cela ressemble à un pas en avant pour la série. Que pensez-vous du match de cette année ?