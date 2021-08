La bande-annonce de Chucky Teaser lance un sort et expose le plan de la poupée tueuse

Un jeu d’enfant nous a présenté la poupée Good Guy Chucky. Maintenant, il est de retour dans une nouvelle émission télévisée présentée à la fois sur le SyFY et Etats-Unis chaînes le 12 octobre. Si vous ne pouvez pas attendre jusqu’en octobre pour jeter un œil à la nouvelle série, vous avez de la chance car une toute nouvelle bande-annonce est là avec une nouvelle affiche géniale pour la série.

La série Chucky a officiellement terminé la production et le marketing a déjà commencé à s’intensifier sur tous les réseaux sociaux de la série. Dans le premier très court teaser on entend Chucky parler. La voix très familière de l’acteur Brad Dourif est de retour dans la série et prête à reprendre le rôle de la poupée tueuse. Avec seulement deux mois avant le début de la série, nous devrions avoir une bande-annonce complète en septembre.

Le premier épisode de « Chucky » a été réalisé par Don Mancini. Brad Dourif est de retour en tant que Chucky et Jennifer Tilly est de retour en tant que Tiffany. Le spectacle poursuivra les intrigues des films originaux et des suites, à la fois Malédiction et Culte de Chucky. Nous avons également de retour Fiona Dourif dans le rôle de Nica Pierce, Alex Vincent dans le rôle d’Andy Barclay et Christine Elise dans le rôle de Kyle. Devon Sawa (Destination finale, Chasseur Chasseur) est également à l’affiche de la nouvelle série.

Chucky a subi de nombreux changements dans les films et le remake le plus récent sorti en 2019. On dit que cette émission donne une nouvelle vision de la franchise. Le spectacle va jeter un regard sur les cerfs Chucky caractère ainsi que d’autres. La description ou la prémisse de la série va comme suit.

On dirait que le spectacle va avoir les meurtres typiques, les blagues sages et les rires de la poupée maléfique elle-même, mais nous allons enfin jeter un coup d’œil à la vie humaine et au passé sombre des tueurs. Des questions sur la façon dont il a pu transférer son âme dans la poupée et plus encore.

Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous ainsi que la nouvelle affiche. Faites-nous part de vos réflexions sur la nouvelle série d’horreur qui sort juste à temps pour Halloween. Ramener les acteurs d’origine est un moyen essentiel de faire prendre une nouvelle direction à la franchise tout en conservant l’histoire des films. Je veux dire qui ne veut pas voir le vrai tueur comme un enfant avant qu’il ne se transforme en une poupée maniaque qui n’est qu’un des gentils.

