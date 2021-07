La bande-annonce de Cendrillon de Camila Cabello apporte le conte de fées à Amazon cet automne

Quand il s’agit de contes aussi vieux que le temps, Cendrillon est celui qui a été dit tant de fois qu’il y a un sens défini de « nous y revoilà » lorsqu’une nouvelle itération se présente. Ainsi, lorsqu’il a été annoncé que Camila Cabello serait la dernière star à assumer le rôle, il n’y avait pas trop de fanfare autour de cela.

On nous a maintenant donné un très bref aperçu de ce à quoi s’attendre ainsi qu’une date de sortie pour l’exclusivité Amazon Prime. Le teaser de trente secondes nous donne notre premier aperçu du personnage de l’ancien chanteur de Fifth Harmony, chantant l’une des nouvelles chansons présentées dans le film et plaisantant avec la nouvelle version de la fée marraine.

#CendrillonFilm ???????????? ce fut l’une des expériences les plus magiques de ma vie. J’ai hâte que vous le voyiez. sur @amazonprimevideo le 3 septembre ! ✨ @Cendrillonpic.twitter.com/67fiWlubvi — camila (@Camila_Cabello) 30 juin 2021

Bien que le matériel source ait été refait maintes et maintes fois, il y a quelque chose dans la sensation de cette version qui va toucher une corde sensible avec le même jeune public que celui de Disney. Descendance films, avec des chansons pop entraînantes et aérées, qui Camila Cabello est certainement capable de se déchaîner, et une histoire de romance, de drame et clairement une séquence humoristique sarcastique. Cendrillon a un casting de stars qui comprend Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Maddie Baillio et Charlotte Spencer, avec Billy Porter et Pierce Brosnan.

Bientôt disponible sur Prime Video, c’est une nouvelle version d’un classique intemporel ! Rencontrez votre nouvelle Cendrillon ✨ pic.twitter.com/MoHyr0TjfI – Prime Video (@PrimeVideo) 30 juin 2021

Idina Menzel, connue de beaucoup comme Elpheba dans la comédie musicale Wicked et comme la voix derrière Congelé‘s Queen Elsa, a re-tweeté le teaser, commentant: « Vous devez voir ça! #CinderellaMovie @Camila_Cabello est une star absolue et @theebillyporter la plus belle fab g. La musique rock. C’est joyeux et drôle et la belle-mère n’est pas dommage non plus. 3 septembre sur @PrimeVideo »

Tu dois voir ça! #CendrillonFilm@Camila_Cabello est une star absolue et @theebillyporter la plus belle fab g. La musique déchire. C’est joyeux et drôle et la belle-mère n’est pas trop mal non plus. le 3 septembre le @PrimeVideo! ???? @Cendrillonpic.twitter.com/1xZZnkEi1Q – Idina Menzel (@idinamenzel) 30 juin 2021

Le « fab g » mentionné dans le tweet de Menzel est le point de vue de Billy Porter sur la fée marraine, ou le parrain dans ce cas, qui est certainement tout fabuleux. Cette nouvelle vision n’est qu’un des changements apportés à l’histoire pour essayer de lui donner le sentiment d’être quelque chose de nouveau et d’inattendu, ce que vous ne pouvez pas leur reprocher de faire lorsque vous avez affaire à un titre qui a été développé pour l’écran plus de vingt fois. , y compris l’incomparable classique d’animation de Disney de 1950 et son remake d’action en direct de 2015.

Auparavant, la directrice d’Amazon Studios, Jennifer Salke, a déclaré : « Cendrillon est un classique que nous connaissons et aimons tous, mais cette fois avec une touche moderne et unique et mettant en vedette la sensationnelle Camila Cabello et un casting de stars. Le producteur James Corden et l’équipe de tournage ont repris ce conte de fées bien-aimé et l’ont réorganisé avec une perspective fraîche et stimulante qui résonnera auprès du public et des familles du monde entier. Nous sommes ravis que nos clients du monde entier chantent et dansent sur la réimagination du réalisateur Kay Cannon de cette histoire classique. »

La nouvelle approche Cendrillon arrivera sur Amazon Prime Video le 3 septembre et sera le dernier film exclusif sur la plate-forme après les versions précédentes de À venir 2 Amérique, Borat : Film ultérieur, et Tom Clancy’s sans remords. Avec leur catalogue de contenu qui comprendra bientôt la série fantastique à grande échelle La roue du temps et l’année prochaine Le Seigneur des Anneaux, et avec tout un portefeuille MGM avec lequel travailler, il est clair qu’Amazon n’est pas sur le point d’être laissé pour compte dans les enjeux du streaming.

