La bande-annonce de Berserkers déchaîne la folie des zombies dans un désert post-apocalyptique

Verrouillez les portes et fermez les fenêtres. Berserkers est là pour consommer vos intestins et manger votre visage. Du réalisateur Jacob Mulliken et Wild Eye Releasing vient la comédie d’horreur qui transforme littéralement le genre zombie. Qualifié de « fou, drôle et plein d’énergie » par ceux qui l’ont vu, Berserkers promet de déchaîner toutes sortes de folies mort-vivantes. Et c’est sûr d’être un régal pour les chiens d’horreur de tous âges.

Aujourd’hui, Wild Eye Releasing a lancé la bande-annonce officielle de Berserkers, qui arrive avec une nouvelle feuille pour le thriller d’horreur. Berserkers sera disponible en DVD et en numérique le 27 avril. Si vous n’aviez pas encore de plans ce week-end, entrez dans le monde sanglant et dépravé de Berserkers.

Quatre amis doivent se battre pour leur vie lorsque tout le monde dans leur ville natale est transformé en maniaques assoiffés de sang, pour se retrouver à s’échapper vers un désert post-apocalyptique alors qu’un virus engloutit lentement le monde. Comme le slogan le suggère, « Sortez du chemin ou mourez! »

La distribution de l’ensemble comprend Dave Petti (Bob Roberts), Rebecca Gruss (Le Knick) et James Quinn (Le chevalier noir se lève). Jacob O’Brien Mulliken a écrit et réalisé le long métrage, ainsi que des stars du film. Initialement intitulé Fusion, il semble que Berserkers essaie de trouver une distribution depuis un certain temps. IMDB répertorie le film comme étant sorti en 2014. Maintenant, Wild Eye Releasing donne à l’effroyable frayeur une maison et une sortie appropriées.

Berserkers marque les débuts en tant que réalisateur de Jacob O’Brien Mulliken, à la suite de son court métrage de 2012 Fusion, sur lequel Berserkers est basé. Mulliken agit à Hollywood depuis 2008, avec son premier rôle majeur à venir dans la première saison de Breaking Bad. Il a pris la tête du mystère de l’horreur de 2012 Ténèbres de l’eau. Il a ensuite pris un rôle principal dans Monongahela, comme l’un des trois amis dans une aventure pour trouver la créature dans la rivière Monongahela.

Berserkers est la sortie de film d’horreur parfaite pour une soirée pyjama de la semaine de relâche à l’approche de l’été, et fournira des frayeurs et des rires trempés de sang. En plus de la bande-annonce, Wild Eye Releasing propose également une affiche flamboyante mettant en vedette des amis zombifiés affamés et à la recherche de chair fraîche. Nous avons également un lot de photos.