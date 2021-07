La bande-annonce de Army of Thieves est là pour un casse dans l’apocalypse des zombies

Retournez dans le monde bourré d’action de Armée des morts dans la première bande-annonce du prochain prequel de Netflix, Armée de voleurs. Les images taquinent le genre de manigances de cambriolage à indice d’octane élevé et au rythme rapide que les fans de la première sortie ont apprécié alors que Ludwig Dieter de Matthias Schweighöfer occupe le devant de la scène et met à profit ses compétences en matière de sécurité pendant les premières années de l’épidémie de zombies.

Dans cette préquelle de Zack Snyder Armée des morts, le caissier d’une petite ville, Dieter, est entraîné dans l’aventure de sa vie lorsqu’une mystérieuse femme le recrute pour rejoindre une équipe des criminels les plus recherchés d’Interpol, tentant de voler une série de coffres-forts légendaires et impossibles à déchiffrer à travers l’Europe.

Zack Snyder est à bord en tant que producteur pour celui-ci, avec l’acteur principal Matthias Schweighöfer assumant les fonctions de réalisateur. Travail d’après un scénario de Shay Hatten, d’après une histoire originale co-écrite par Snyder et Hatten, Armée de voleurs a recruté Nathalie Emmanuel, Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Jonathan Cohen, Noemie Nakai et Peter Simonischek, les jetant dans le monde de la criminalité infesté de zombies.

Tout comme son prédécesseur, Armée de voleurs a été décrit comme un film de zombies pas moyen. En fait, la préquelle n’est pas du tout vendue comme un film de zombies. « Nous aimons vraiment l’idée que cela se passe à une époque où les zombies existaient dans le monde, mais ce n’était pas un film de zombies. Qui a fait une préquelle où c’est un genre différent ? Pour moi, c’est plus romantique – un film de braquage de comédie qu’autre chose », a taquiné la productrice Deborah Snyder lors de la récente [email protected] panneau.

Armée de voleurs n’est qu’une partie du nouveau Snyder Armée des morts franchise, le réalisateur ayant récemment signé un nouvel accord de premier regard avec Netflix et confirmant qu’une suite simple est également prévue. « Je connais Zack et Deb depuis des années et j’ai eu la chance de faire partie de Dawn of the Dead, son premier film », a déclaré Scott Stuber de Netflix dans un communiqué. « J’ai depuis eu le privilège de voir sa carrière évoluer et de constater l’évolution de l’impact de son travail. Le voir revenir à ses racines avec Army of the Dead, qui est maintenant l’un de nos films les plus populaires, et construire un monde à partir de ces personnages avec l’armée des voleurs à venir et la série animée, c’est incroyable à voir. Nous n’avons fait qu’effleurer la surface de ce qui reste à venir et créer avec Zack, Deb, Wes et tout le monde à Stone Quarry. «

Avec la préquelle d’action en direct et la suite ultérieure, un prochain spin-off de style anime intitulé Armée des morts : Lost Vegas également en cours de développement. Développée par Jay Oliva et produite par Meduzarts Animation, la série réunira plusieurs personnages et acteurs du premier film, dont Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Tig Notaro et Omari Hardwick qui reprendront tous leurs rôles respectifs pour Lost Vegas de l’armée des morts.

Tournant autour des premières phases de l’épidémie de zombies à Las Vegas, et centré une fois de plus sur Dave Bautista dans le rôle de Scott Ward, détaillant ses origines ainsi que ses efforts de sauvetage et ceux de ses camarades pour sauver l’humanité. Contrairement à Army of the Dead, le personnage de Joe Manganiello, Rose, sera le protagoniste principal de l’histoire. Armée de voleurs devrait sortir fin 2021 sur Netflix.

