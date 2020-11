La bande-annonce complète de ‘Doctor Who: Revolution of the Daleks’ est sortie (et c’est incroyable!)

La remorque pour Doctor Who: Révolution des Daleks, annuel de cette année Docteur Who spécial, est arrivé, promettant beaucoup de Docteur Who aventures, plus le retour d’un personnage préféré des fans!

La plupart des années, Docteur Who aura un épisode spécial de Noël pour divertir les fans pendant la saison des vacances. Bien que l’épisode de cette année arrive réellement le jour du Nouvel An 2021, les aventures ne semblent pas moins excitantes, notamment parce que cet épisode est intitulé Révolution des Daleks, ce qui signifie que l’un des adversaires les plus célèbres du Docteur sera au premier plan.

Mais ce n’est pas tout, cette bande-annonce présente également le retour d’un personnage préféré des fans, adoré depuis le retour de la série en 2005: le capitaine Jack Harkness (joué par le seul et unique John Barrowman) est de retour!

Découvrez l’action dans la nouvelle bande-annonce ci-dessous:

Comme vous pouvez le voir, cet épisode reprend là où la série précédente s’était arrêtée, avec le Docteur enfermé dans une prison spatiale et ses compagnons essayant de la sauver et de sauver la Terre en même temps (c’est Doctor Who donc ce n’est qu’une question bien sûr). Entrez Jack Harkness, toujours aussi charmant. Harkness n’a pas été vu dans un épisode de Doctor Who (son récent camée l’année dernière nonobstant) depuis 2010, donc ce sera tellement amusant de voir comment Jack s’entend avec le 13e docteur et ses compagnons. J’espère vraiment que ce ne sera pas le dernier que nous verrons de l’immortel effronté.

Et puis il y a les Daleks. Ils ont reçu une mise à niveau de conception depuis la dernière fois que nous les avons vus, mais sont toujours reconnaissables comme l’un des ennemis les plus meurtriers du docteur. Comment ils sont sur Terre reste inexpliqué, mais j’étais très intéressé de voir le retour de Robertson (Chris Noth), un personnage ressemblant à Trump qui est apparu dans « Arachnids in the UK » dans la onzième série. Robertson semble être affilié aux Daleks dans cet épisode (peut-être involontairement), et étant donné qu’il a tristement échappé à toutes les conséquences lors de sa première apparition, je ne peux pas m’empêcher de me demander si les Daleks donneront enfin à Robertson son rôle attendu depuis longtemps (on peut rêver en tous cas).

Doctor Who: Révolution des Daleks semble avoir tous les ingrédients d’une aventure classique de Doctor Who, avec Daleks et Jack Harkness dans le mélange, je ne vois vraiment pas comment cette histoire peut mal tourner. Mieux encore, nous n’avons pas trop de temps à attendre pour le voir, car le jour de l’An se rapproche de plus en plus.

Doctor Who: Révolution des Daleks sera diffusé le jour de l’an 2021