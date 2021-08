La bande-annonce abandonnée de la PS5 n’est pas retardée, dit Dev, elle sort juste plus tard

Asmodee Cash'N Guns V2 VF

une bande de gangsters se partage un magot dans un entrepot desaffecte? mais personne naamp;#39;est daamp;#39;accord sur les modalites du partage ! on sort les flingues, et rapidement, tout le monde braque tout le monde? il ne vous restera plus quaamp;#39;a survivre pour gagner la partie si vous etes le plus riche !nca$haamp;#39;n gun$ va vous faire revivre les meilleurs moments des films de gangsters et autres polars modernes, ceux ou laamp;#39;on defouraille a la moindre parole de travers ! amusement, bluff et negociation seront au rendez-vous. le tout, caamp;#39;est de savoir si vous aurez assez de cran pour jouer?ncontenu :n6 pistolets en mousse, 6 jeux de 8 cartes balle, 1 carte resume, 14 jetons blessure, 14 marqueurs de honte, 40 billets de banque, 6 personnages a fixer sur leur socle pour quaamp;#39;ils tiennent debout, les regles du jeu, 10 cartes super pouvoir, 3 cartes standard telephonique, 6 cartes de role secret, 1 carte telephone double face avec un cote aquot; telephone utilise aquot;.nnb de joueurs : 4-6a partir de : 10 ansduree de : 30 minutesversion francaise