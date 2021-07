L Devine : « Je suis anti-superstition. Je vois trois drains et marche dessus à dessein ” | Ma vie en 20

PICTEK Ensemble Clavier Souris Gamer RGB Filaire, Clavier avec 8 Touches Multimédias Indépendantes, 25 Touches Anti-ghosting, Souris Gaming à 6 boutons avec 3200 DPI Réglable, Idéal pour PC/Mac

Rétro-éclairage RGB Superbe: L'ensemble clavier gaming et souris filaire dispose d'un rétroéclairage fantastique pour une expérience de jeu immersive. Pour le clavier gamer, vous avez le choix entre des modes d'éclairage à 7 couleurs et à une seule couleur. Pour la souris gaming, elle passera automatiquement entre 4 modes d'éclairage une fois que vous aurez défini le DPI. De plus, vous pouvez régler la luminosité, la vitesse et même désactiver le rétroéclairage selon vos préférences. Prise Confortable et Position de la Main: Par rapport au clavier d'ordinateur commun, notre clavier gaming filaire avec repose-poignet et structure de cratère distinctive a une durée de vie de clé 2 fois plus longue, qui a passé plus de 10,000,000 fois le test de frappe. L'élasticité modérée de la clé réduit la fatigue pour une utilisation de longue durée. La souris gamer ergonomique avec repose-pouce permet à votre main de jouer confortablement. Améliorer l'Efficacité du Travail et du Jeu: 8 touches multimédias indépendantes empêchent la saisie accidentelle lors du jeu et vous offrent ainsi une expérience de jeu ininterrompue. Pendant ce temps, 12 touches de raccourci aident beaucoup pendant votre travail ou votre utilisation quotidienne, un kit clavier souris gamer excellent pour promouvoir votre efficacité. La souris filaire à 6 boutons pour une productivité supérieure pour les joueurs ou les utilisateurs de bureau. 25 Touches Anti-ghosting et Win Lock: Ce clavier souris gaming azerty prend en charge 25 touches pour fonctionner simultanément pour fournir une réponse rapide et précise. En ce qui concerne les détails, vous pouvez appuyer sur les boutons FN + Win pour verrouiller la fonction Win, en évitant de taper par erreur et de balayer les obstacles dérangeants lors de la bataille avec vos concurrents. Durabilité Forte et Service Client Amical: Les caractères de gravure au laser sont anti-décoloration, antidérapants et anti-empreintes digitales. Le câble de 1,6 m de long avec port USB nickelé garantit un fonctionnement fluide du ensemble clavier souris gamer RGB. Les supports pliables rendent le clavier gaming stable même pendant les jeux intenses. PICTEK promet une garantie de 2 ans, si vous avez un problème, veuillez nous contacter librement et vous serez répondu dans les 24 heures. Longueur de câble: 1.6 meters