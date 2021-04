L’«  annihilation  » de la matière noire peut faire briller le centre de la Voie lactée

Une lueur mystérieuse provenant du centre de la Voie lactée pourrait être causée par l’annihilation matière noire – matière insaisissable qui n’émet aucune lumière.

Selon de nouvelles recherches, des particules lourdes de matière noire pourraient entrer en collision destructrice au centre de la galaxie, créant des particules élémentaires, ainsi que des rayons gamma – la lumière inexpliquée vue émanant du centre galactique.

La source de cette lumière inexpliquée, appelée excès du centre galactique (GCE), a été débattue par les scientifiques depuis sa découverte en 2009. Lors de l’analyse des données du télescope spatial Fermi Gamma de la NASA, les scientifiques ont remarqué une faible lueur de rayons gamma cela ne pouvait pas être expliqué par des sources connues. Dans les années qui ont suivi, les scientifiques ont proposé une gamme de sources, de la matière noire à des sources plus conventionnelles, telles que des étoiles à rotation extrêmement rapide appelées pulsars millisecondes.

Maintenant, un nouveau regard sur plus d’une décennie de données du télescope de Fermi, combiné avec des données d’une expérience sur la Station spatiale internationale et des observations de galaxies naines à proximité, suggère que les particules de matière noire lourdes au centre de la galaxie peuvent expliquer le lueur.

« Je pense que la découverte la plus intéressante est que la matière noire peut expliquer l’excès du centre galactique », tout en faisant correspondre les observations des galaxies proches, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Mattia di Mauro, chercheur de la division de Turin de l’Institut national de physique nucléaire en Italie. . « Ce résultat n’a jamais été trouvé avec un modèle où tout, la densité de la matière noire et le modèle de physique des particules, est pris de manière cohérente. »

Dans la nouvelle analyse, di Mauro a soigneusement étudié l’excès de lumière gamma pour cartographier sa position, sa forme et ses niveaux d’énergie. Les résultats, publiés le 22 mars dans la revue Examen physique D , a trouvé la lueur assez sphérique et symétriquement centrée au milieu de la Voie lactée.

Dans une étude de suivi, publiée dans la base de données de pré-impression arXiv , di Mauro et son collaborateur Martin Wolfgang Winkler, chercheur à l’Université de Stockholm et au Centre Oskar Klein pour la physique des cosmoparticules en Suède, ont étudié ce que la lueur des rayons gamma pourrait révéler sur ces particules de matière noire. En recherchant des rayons gamma similaires provenant de galaxies sphéroïdales naines et des observations d’une expérience à bord de la Station spatiale internationale de positrons en excès, ou de la charge positive antimatière partenaires d’électrons, provenant de ces galaxies, les chercheurs ont pu contraindre la masse et la section des candidats de matière noire.

Les résultats suggèrent que les particules de matière noire ont une masse d’environ 60 gigaélectrons volts – environ 60 fois celle d’un proton. Lorsque ces particules de matière noire entrent en collision, elles s’annihilent en muons et antimuons, ou électrons et positrons. Si cette hypothèse est correcte, des particules de matière noire comme celles-ci pourraient être fabriquées et détectées ici sur Terre avec des expériences existantes, telles que le grand collisionneur de hadrons, et aideront les scientifiques à affiner leur recherche.

Cependant, tous les scientifiques ne sont pas convaincus par les nouveaux résultats. Plusieurs groupes ont précédemment exclu Contributions au GCE des particules de matière noire qui sont moins massives que 400 gigaélectrons volts. D’autres sceptiques affirment que l’excès de lumière provient de étoiles inconnues , car la distribution de la lumière correspond étroitement à l’endroit où devraient se trouver les populations stellaires.

« Ils ont choisi de ne pas inclure le [stellar distributions] dans leur analyse, qui pour moi n’est pas compréhensible d’un point de vue statistique et physique », a déclaré Oscar Macias Ramirez, astronome à l’Université d’Amsterdam qui n’a pas participé à la nouvelle recherche.« Du point de vue physique, il ne faut pas oublier qu’il y a trop d’émetteurs potentiels de rayons gamma qui vivent avec les étoiles. «

Si l’excès de lumière provient effectivement de pulsars millisecondes ou d’autres étoiles, a déclaré Macias Ramirez, les radiotélescopes à venir, tels que le Square Kilometer Array dans l’Outback australien, radiographie des télescopes ou des télescopes à rayons gamma à haute énergie, comme le Cherenkov Telescope Array actuellement en construction dans le désert d’Atacama au Chili, pourraient détecter ces populations stellaires et clore le débat dans les cinq prochaines années.