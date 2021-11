Kylie Jenner publie une déclaration sur les décès au festival Astroworld de Travis Scott

« Je tiens à préciser que nous n’étions au courant d’aucun décès jusqu’à ce que la nouvelle soit sortie après le spectacle, et en aucun monde n’aurions continué à filmer ou à jouer. »

Kylie Jenner a publié une déclaration sur la mort tragique de huit personnes lors du festival Astroworld de son petit ami Travis Scott à Houston, au Texas.

Vendredi 5 novembre, la panique a éclaté pendant le set du rappeur « SICKO MODE » et des milliers de fans ont commencé à se précipiter vers le devant de la scène. Outre les huit décès tragiques, le plus jeune n’ayant que 14 ans, plusieurs personnes ont été blessées. La police de Houston a déclaré qu’elle enquêtait sur les causes de la montée subite. Ils enquêtent également sur des informations selon lesquelles le béguin a été déclenché par un spectateur qui avait injecté de la drogue à des personnes.

« Nous avons un rapport d’un agent de sécurité (…) selon lequel il tendait la main pour retenir ou attraper un citoyen et il s’est senti une piqûre au cou », a déclaré le chef de la police de Houston, Troy Finner, lors d’une conférence de presse. « Quand il a été examiné, il a perdu connaissance. Il a été réanimé et le personnel médical a remarqué une piqûre semblable à une piqûre que vous obtiendriez si quelqu’un essayait de s’injecter. »

Déclaration de Kylie Jenner. Photo : Bryan Bedder/Getty Images pour REVOLVE, @kyliejenner via Instagram

Travis Scott a été critiqué pour ne pas avoir arrêté le spectacle, car des vidéos virales l’ont montré en train de jouer alors qu’il y avait des inquiétudes dans la foule. Cependant, on ne sait pas à quel point Travis savait ce qui se passait dans la foule au moment de sa performance.

Kylie Jenner, qui attend actuellement son deuxième enfant, a assisté au festival avec elle et la fille de Travis, Stormi, âgée de trois ans, et sa sœur Kendall Jenner. Elle a maintenant publié une déclaration concernant l’incident sur Instagram, qui disait: « Travis et moi sommes brisés et dévastés. Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit par les événements d’hier – et aussi pour Travis, qui, je le sais, se soucie profondément de ses fans et de la communauté de Houston. »

Kylie a partagé plusieurs histoires Instagram de l’événement, y compris celui d’une ambulance tentant de se frayer un chemin à travers la foule. Elle a reçu un contrecoup pour son insensibilité à l’incident, cependant, elle affirme maintenant qu’elle n’était pas au courant que des personnes étaient décédées lorsque les histoires avaient été publiées. « Je tiens à préciser que nous n’étions au courant d’aucun décès jusqu’à ce que la nouvelle soit publiée après le spectacle, et en aucun monde n’aurait continué à filmer ou à jouer », a poursuivi Kylie.

« J’envoie mes plus sincères condoléances à toutes les familles pendant cette période difficile et je prierai pour la guérison de tous ceux qui ont été touchés. »

Travis a également publié une déclaration exprimant à quel point il est dévasté par l’incident et s’est engagé à « s’engager à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et soutenir les familles dans le besoin ». Cependant, plusieurs participants d’Astroworld le poursuivent maintenant ainsi que les organisateurs pour dommages et intérêts.

