Kylie Jenner est-elle enceinte du bébé n°2 ? Des indices que Travis Scott et elle attendent à nouveau

De son nail art à sa commande de sushis, les fans surveillent attentivement les indices selon lesquels Kylie Jenner est enceinte du bébé numéro deux.

S’il y a une chose que Jenner sait faire, c’est cacher une grossesse – nous sommes encore sous le choc de sa grossesse discrète avec sa fille Stormi.

Mais certains fans aux yeux d’aigle refusent de se laisser berner deux fois par la star de télé-réalité et le magnat du maquillage, donc tous les yeux sont rivés sur les réseaux sociaux de Jenner pour des indices qu’elle et Travis Scott attendent à nouveau un bébé.

Kylie Jenner est-elle enceinte du bébé #2 ? Des indices qu’elle est secrètement enceinte du bébé de Travis Scott.

Voici tous les indices que Kylie Jenner et Travis Scott agrandissent leur famille et donnent à Stormi un frère ou une sœur !

Le nail art de Kylie Jenner n’a pas changé depuis des semaines.

Un fan sur TikTok a partagé une théorie selon laquelle Jenner pourrait publier de vieilles photos sur son Instagram pour déguiser sa grossesse.

Le cadeau est son simple nail art français qui semble être le même sur des photos datant d’il y a 15 semaines.

La théorie est qu’elle a stocké des photos avec une bosse de grossesse afin que personne ne soupçonne qu’elle attend. Au cours de sa dernière grossesse, l’un des signes révélateurs était son manque de photos du corps entier, il est donc possible qu’elle soit devenue encore plus stratégique à propos de sa grossesse secrète.

Jenner n’est pas du genre à rester longtemps avec le même style, il semble donc surprenant qu’elle n’ait pas changé ses ongles depuis des semaines !

Lundi, elle a semblé répondre à la spéculation avec une histoire Instagram de nouveaux ongles et la légende: « Été dans les ongles simples ces derniers temps. »

Mais toujours pas d’images de son corps avec les nouveaux ongles, alors ne croyez pas tout ce que vous voyez pour l’instant !

Kylie Jenner semble éviter le poisson cru.

Un autre cadeau pourrait être le nouveau régime de Jenner. La maman d’un enfant a précédemment partagé un article de sa commande de sushis qui semblait être tous des rouleaux d’avocat et pas de poisson cru.

Bien entendu, il est déconseillé de consommer du poisson cru enceinte donc le repas a rajouté aux rumeurs de grossesse.

Travis Scott et Kylie Jenner essaieraient d’avoir un bébé.

Ces indices arrivent peu de temps après qu’une source a affirmé que Jenner et Scott essayaient d’avoir leur deuxième enfant.

Le couple s’est réconcilié plus tôt cette année après leur rupture en 2019 et serait plus fort que jamais alors qu’il envisage d’agrandir sa famille.

« Kylie et Travis se débrouillent très bien. Ils sont au meilleur endroit depuis des années », a déclaré la source.

« Elle n’est pas enceinte, bien qu’ils essaient d’avoir le bébé numéro deux depuis quelques mois. Ils ne sont pas non plus fiancés à ce stade. »

Étant donné que ce rapport date d’il y a plus d’un mois, est-il possible que Jenner soit déjà enceinte de son deuxième enfant ?

