Kylie Jenner est appelée pour avoir demandé aux fans de faire un don au GoFundMe de son MUA

Kylie Jenner a fait un don de 5000 € pour aider à payer la chirurgie de Samuel Rauda, ​​mais les gens ne savent pas pourquoi elle n’a pas donné plus.

Kylie Jenner fait face à des réactions négatives après avoir encouragé ses abonnés à faire un don à la chirurgie du maquilleur de célébrités Samuel Rauda.

La semaine dernière (14 mars), le professionnel MUA, Samuel Rauda, ​​a été impliqué dans un tragique accident de voiture. L’incident l’a laissé avec de nombreuses blessures graves et il a dû subir une opération au cerveau peu de temps après l’accident. Maintenant, la famille de Samuel a mis en place un GoFundMe pour aider à payer les coûts de la chirurgie et de son rétablissement, et de nombreux clients de Samuel y ont fait un don et l’ont partagé.

L’une des célébrités qui a partagé la page est Kylie Jenner, avec qui Samuel a travaillé à plusieurs reprises. Elle a également donné 5 000 € de son propre argent au GoFundMe. Cependant, la page avait à l’origine un objectif cible de 60000 € et maintenant, les gens appellent Kylie pour ne pas avoir payé le coût total de la chirurgie de Samuel alors qu’elle gagne elle-même autant d’argent.

Kylie Jenner a appelé pour avoir demandé aux fans de faire un don au GoFundMe de son MUA. Photo: @kyliejenner via Instagram

Dimanche (21 mars), Kylie a pris des histoires sur Instagram pour écrire: « Que Dieu veille sur vous et vous protège @makeupbysamuel. Tout le monde prend un moment pour dire une prière pour Sam qui a eu un accident le week-end dernier. » Kylie a également encouragé les fans à faire un don au GoFundMe de Samuel en ajoutant: « Et glissez vers le haut pour rendre visite à ses familles, allez me financer. » avec un lien vers la page.

Les gens ont alors remarqué que Kylie avait elle-même fait don de 5 000 €. Pendant ce temps, Huda Kattan de Huda Beauty avait fait un don de 10 000 €, Bella Thorne avait fait un don de 5 000 € et Sofia Richie avait fait un don de 3 000 €. Étant donné que Kylie a été nommée milliardaire par Forbes, qui gagne 1,2 million de dollars par publication Instagram sponsorisée, les gens ne savaient pas pourquoi elle n’avait pas donné plus.

Une personne a tweeté: « C’est le fait que Kylie Jenner possède des sacs à main qui coûtent plus cher que ses amis proches en chirurgie cérébrale d’urgence et elle est ici en train de supplier les pauvres de faire un don à sa page Go Fund Me ……… cela ne le fait pas ‘. t asseyez-vous bien avec moi. «

Un autre a ajouté: « attendez que la maquilleuse de kylie jenner ait eu un accident de voiture et avait besoin de 60 000 dollars pour une chirurgie cérébrale d’urgence et elle a demandé à ses fans de faire un don ???? puis n’a donné que 5000 dollars alors qu’elle est littéralement milliardaire? Les mauvaises personnes l’ont fait. de l’argent. »

C’est le fait que Kylie Jenner possède des sacs à main qui coûtent plus cher que la chirurgie cérébrale d’urgence de ses amis proches et qu’elle supplie les pauvres de faire un don à sa page Go Fund Me ……… cela ne me convient pas. . – laisse (@ UnLEASHed_395) 20 mars 2021

attendez que la maquilleuse de kylie jenner ait eu un accident de voiture et avait besoin de 60k € pour une chirurgie cérébrale d’urgence et elle a demandé à ses fans de faire un don ???? et ensuite seulement fait un don de 5 000 € alors qu’elle est littéralement milliardaire? les mauvaises personnes ont de l’argent. – nataleebfitness (@nataleebfitness) 20 mars 2021

Kylie Jenner, n’a pas payé la chirurgie du cerveau de la personne qui l’aide à ressembler à une fille noire à la peau claire tous les jours? Ma gueule, ces gens n’ont pas d’âme. pic.twitter.com/nsaXr6heye – Petty Shabazz (@ phoenix4619) 21 mars 2021

Si je suis milliardaire et que je ne paie pas la chirurgie vitale de 60k € de mon ami, s’il vous plaît écrasez-moi avec mon jet – CHRIS KLEMENS (@ChrisKlemens) 21 mars 2021

Pas question que la milliardaire Kylie Jenner ait ouvert un Go Fund Me pour son styliste ??? 😭😭 sis que diriez-vous de vous allez le financer – TOKS⁷ (@Whxtevxrr) 21 mars 2021

Alors Kylie Jenner, qui gagne apparemment plus de 450 000 € par jour et est un milliardaire, a partagé le gofundme de 60 000 de son amie qui a eu un accident pour que nous, les pauvres, nous donnions? Les célébrités sont une race différente. – Reine de l’univers 🧚🏾‍♂️ (@tobeebayb) 20 mars 2021

On ne sait pas exactement à quel point Kylie et Samuel sont proches. Le MUA à plein temps de Kylie est Ariel, mais elle a travaillé avec Samuel à plusieurs reprises. On ne sait pas non plus quel était l’objectif cible lorsque Kylie a fait un don. Dans l’état actuel des choses, le GoFundMe a actuellement levé plus de 99 000 € et le nouvel objectif cible est de 120 000 €.

La page se lit comme suit: « Quiconque connaît Samuel peut dire qu’il est la personne la plus aimante et la plus gentille que vous puissiez rencontrer! Il a un grand cœur et n’hésite pas à aider quelqu’un dans le besoin. Lorsque vous passez une journée difficile, il sait certainement comment vous faire rire et renverser ce froncement de sourcils. En ce moment, il a plus que jamais besoin de notre soutien et de nos prières. «

Sa famille a également écrit: « Sam a subi une intervention chirurgicale majeure le dimanche 14/03/21. Il a un long chemin à parcourir pour se rétablir. Je sais qu’il est aimé de beaucoup. Vos dons aideront à couvrir ses frais médicaux et quoi venir. «

