«  KUWTK  »: les fans pensent que Kris Jenner méritait comment Khloé Kardashian avait l’habitude de la traiter: «  Elle est horrible  »

L’incroyable famille Kardashian a fait ses débuts le 14 octobre 2007. Les téléspectateurs ont regardé la célèbre famille jongler entre les problèmes de la vie réelle. À la lumière de KUWTK se préparant pour sa dernière saison, Khloé Kardashian a récemment réfléchi à la façon dont elle avait traité Kris Jenner lors des précédents épisodes de l’émission.

Kris Jenner et Khloé Kardashian | Jeffrey Mayer / WireImage

Khloé Kardashian a admis qu’elle avait dit des choses dures à propos de Kris Jenner dans « L’incroyable famille Kardashian »

Pendant les premières saisons de KUWTK, l’émission a suivi Kardashian, ses sœurs Kim et Kourtney, et leur mère, Jenner. Alors que la série continuait de se développer, Jenner a commencé à gérer la soeur de Kardashian, la carrière de Kim. Selon Buzzfeed, Kardashian a souvent accusé Jenner de favoriser Kim parce qu’elle rapportait le plus d’argent à l’époque. Dans une des premières scènes, Kardashian a dit à Jenner qu’elle n’était préoccupée que par le diagnostic de psoriasis de Kim, car cela pourrait affecter sa carrière (et celle de Jenner).

En plus de parler des compétences maternelles de Jenner, Kardashian a fait des commentaires sauvages sur sa mère. Elle a qualifié Jenner de «satan» lorsqu’elle a reçu un appel téléphonique d’elle. Kardashian a également plaisanté sur les antécédents sexuels de sa mère et a dit un jour que Jenner devait passer un «test de MST».

Kardashian s’est ouvert à un fan sur les premiers instants de la série. Lorsqu’on lui a demandé si elle regardait d’anciens épisodes de KUWTK, la mère d’un enfant a dit qu’elle les écoutait de temps en temps. Cependant, Kardashian a déclaré qu’elle regrettait les choses qu’elle avait l’habitude de dire à propos de sa mère devant la caméra.

« La seule chose dont je ne suis pas fier, c’est de savoir comment j’ai utilisé 2 talk 2my maman », a révélé Kardashian sur Twitter. «De toute évidence, nous avons eu des problèmes d’adolescence sur lesquels nous avons dû travailler. À la caméra, il est difficile de passer en revue ces choses en public.

Les fans pensent que Khloé Kardashian ne devrait pas se sentir mal à propos de la façon dont elle a traité Kris Jenner dans « L’Incroyable famille Kardashian »

En décembre 2020, Reddit a partagé le tweet de Kardashian sur la façon dont elle a traité Jenner sur KUWTK. Selon plusieurs commentateurs, Jenner méritait les remarques que Kardashian avait faites à son égard. De nombreux utilisateurs ont déclaré que Jenner avait également maltraité Kardashian par rapport à ses sœurs.

«Kris le méritait presque constamment, cependant. Elle est horrible », a déclaré un utilisateur de Reddit à propos du comportement passé de Kardashian.

«Honnêtement, je pense que ce qui a causé beaucoup de leurs problèmes, c’est que même si Kris aime ses enfants, elle les considère davantage comme un compte bancaire. Remarquez comment Kim était sa préférée quand elle gagnait le plus d’argent, maintenant c’est Kylie? Khloé et Kim en ont même parlé dans un épisode et ont dit que c’était une question d’argent.

Khloé Kardashian et Kris Jenner ont une relation plus forte après la naissance de True Thompson

Bien que beaucoup de gens soient d’accord avec les vieilles bouffonneries de Kardashian, certains ont également dit qu’ils pouvaient s’identifier à la dynamique de Kardashian avec sa mère. Certains ont noté que l’attitude de Kardashian envers Jenner a changé lorsqu’elle est devenue maman de sa fille de 2 ans, True Thompson.

«J’ai l’impression que le fait d’avoir un enfant a rendu Khloe beaucoup plus sympathique envers sa mère et la façon dont elle la traitait auparavant», a commenté un utilisateur.

Kardashian a admis en novembre 2020 que son lien avec Jenner était plus étroit qu’il ne l’était dans son adolescence. Elle a partagé à quel point elle aime et apprécie Jenner dans un post Instagram touchant en l’honneur de l’anniversaire de la maman.

« Tu es une reine! Ma reine littérale qui a élevé des mini-reines et un jeune roi », a écrit Kardashian. «Vous avez construit ce royaume et nous vous honorons! Je prie seulement de pouvoir laisser des empreintes sur l’âme des gens comme vous le faites. Je t’aime tellement. »