Kung Fu Saison 3 Episode 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de Kung Fu a été révélée et pour cette raison, tous les fans de cette série sont vraiment très excités pour cet épisode à venir. Donc, pour connaître toutes les informations possibles sur cet épisode, vous êtes nombreux à rechercher cet épisode à venir partout sur Internet. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de Kung Fu dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Kung Fu est une émission télévisée américaine d’action-aventure d’arts martiaux qui est regardée dans divers pays du monde. Ce spectacle est en fait une adaptation de la série des années 1970 du même nom et ce spectacle se déroule dans le présent. Ce dernier spectacle est développé par Christina M. Kim.

L’émission suit une jeune femme sino-américaine dont les problèmes personnels la forcent à quitter l’université et à faire un voyage qui changera sa vie dans un monastère isolé en Chine à l’heure actuelle. La première saison est sortie en 2021 et elle reçoit des réponses écrasantes du public. Pour cette raison, le spectacle est dans sa deuxième saison. Maintenant, ses fans s’interrogent sur la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de Kung Fu. Eh bien, nous allons en discuter maintenant.

Kung Fu Saison 3 Épisode 3 Date de sortie

Nous allons donc révéler ici la date de sortie de Kung Fu Saison 3 Episode 3. Le nom de cet épisode est The Compass et sa sortie est prévue pour le 19 octobre 2022. Comme vous pouvez le voir, votre attente pour cet épisode va enfin se terminer très bientôt. Nous ne vous recommanderons donc ici que pour marquer la date donnée.

Où diffuser du kung-fu ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur The CW et c’est le réseau officiel de cette série. Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur de nombreuses autres plateformes de streaming comme le site officiel de The CW, Vudu et Prime Video. La disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Spoiler

Voici le spoiler de cet épisode à venir.

Après avoir appris qu’Henry est une personne intéressée par un braquage, Nicky se rend en Thaïlande pour l’aider. lorsque Mei-Li a besoin d’aide pour se réorganiser chez Harmony Dumplings, Jin et Althea font équipe pour l’aider; Ryan reçoit des conseils relationnels d’une source improbable.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette série. Nous ajouterons plus d’épisodes une fois qu’ils seront officiellement annoncés.

Shifu

Risque

La boussole

Harmonie

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez une idée complète de la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de Kung Fu. Alors, attendez la semaine prochaine pour regarder cet épisode attendu dans votre région. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de Kung Fu, vous pouvez les déposer dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

