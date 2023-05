Krysten Ritter réfléchit à Don’t Trust the B—- in Apartment 23 Annulé: « Bien en avance sur son temps »

IBM ThinkCentre neo 30a Intel® Core i5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels 8 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD PC All-in-One Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Noir

Des performances fiablesAgréable pour les yeux et doux pour la planèteSécurité et flexibilité intégréesDes réunions en ligne plus intelligentesAdapté à vos besoinsCalme et sérénité <b>Des performances fiables</b><br/> Incroyablement puissant et réactif, le tout-en-un ThinkCentre Neo 30a (24" Intel) possède des processeurs Intel® Core de 12e génération, des cartes graphiques intégrés et une mémoire de pointe.<br/>Ce PC peu encombrant accomplit efficacement nimporte quelle tâche, du multitâche à lanalyse densembles de données jusquau débogage de code.<br/>Sur site ou à distance, travaillez à plein régime, sans effort.<br/><br/><br/><b>Agréable pour les yeux et doux pour la planète</b><br/> Ce superbe écran Full HD 60,45 cm (23,8") à grand angle de visualisation offre une expérience visuelle époustouflante, des couleurs étonnantes et une superbe clarté.<br/>Laissant le bureau dégagé, ce ThinkCentre tout-en-un sinstalle rapidement nimporte où.<br/>Fabriqué à partir de 65 % de matériaux recyclés après utilisation et demballages plastiques récupérés dans les océans, il est aussi meilleur pour la planète.<br/><br/><br/><b>Sécurité et flexibilité intégrées</b><br/> Le ThinkCentre Neo 30a est à la fois flexible et sécurisé.<br/>Il est équipé de plusieurs ports, notamment USB 3.2, pour tous vos périphériques PC et dun serre-câble intelligent pour le protéger contre le vol.<br/>Il est également compatible avec les solutions de sécurité personnalisables ThinkShield qui assurent la sécurité de votre appareil et protègent vos données sensibles.<br/><br/><br/><b>Des réunions en ligne plus intelligentes</b><br/> Avec AI Meeting Manager et ses outils intelligents, notamment ses fonctionnalités de traduction, de transcription voix-texte, de sous-titrage et déditeur de notes de réunion, il est plus facile que jamais dorganiser des réunions en ligne et dy participer.<br/>Les bruits de fond sont filtrés et les voix des participants sont captées clairement sous nimporte quel angle.<br/>En outre, votre tout-en-un prend en charge Alexa en mode Affichage ce qui lui permet de devenir instantanément un écran intelligent à commande vocale.<br/><br/><br/><b>Adapté à vos besoins</b><br/> Le ThinkCentre Neo 30a est également polyvalent et sécurisé.<br/>En plus dêtre conçu pour faciliter lextension de son stockage, il possède une caméra Web rétractable que vous pouvez ouvrir et fermer selon vos besoins.<br/><br/><br/><b>Calme et sérénité</b><br/> Il est toujours préférable de savoir rester calme sous la pression.<br/>Cest ce que fait notre ThinkCentre Neo 30a grâce à notre système de refroidissement intelligent (ICE) 5.0.<br/>Il garantit des performances optimales en contrôlant intuitivement sa température interne et sa consommation dénergie.<br/>Il propose différents modes de fonctionnement selon le lieu de travail (bureau, usine, restaurant...).<br/><br/>Les spécifications peuvent varier selon la zone géographique/le modèle. - Offre exclusivement réservée aux...