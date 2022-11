Kristen Stewart confirme ses débuts en tant que réalisatrice

CINÉMA

La protagoniste de Spencer quitte son travail de Lady Di pour s’impliquer dans un projet très différent. C’est le film que vous imaginez depuis cinq ans !

©GettyKristen Stewart fera ses débuts en tant que réalisatrice.

Après des années de spéculation sur les nouvelles, cela a finalement été confirmé : Kristen Stewart deviendra réalisateur. L’actrice a réussi à passer par tous les genres. des films à suspense comme la salle de paniquedes sagas à succès comme Crépuscule et un biopic avec tous les condiments comme Spencer, se sont forgés une carrière polyvalente. De cette façon, elle est prête à sortir de l’écran et dans les coulisses. Découvrez en quoi consiste le projet !

C’était en 2018 lorsque le protagoniste de Crimes du futur a révélé ses intentions d’écrire et de réaliser un film par lui-même. Son plan était toujours le même : s’adapter La chronologie de l’eau : un mémoirele livre publié en 2011 qui fonctionne comme les mémoires de Lydia Yuknavich. C’est une écrivaine née à San Francisco, en Californie, qui durant son enfance a été abusée sexuellement par son père, sans que sa mère alcoolique puisse intervenir. À l’adolescence, elle a réussi à réaliser son rêve de devenir nageuse de compétition.

Cette histoire a sans aucun doute captivé Kristen Stewart, qui, lors du dernier Festival de Cannes, a déclaré dans un dialogue avec IndieWire : « Si je ne fais pas ce film avant cette année, je mourrai.”. Pendant longtemps, l’actrice a été impliquée dans la pré-production, puisque son objectif était de réaliser le tournage avec seulement cinq personnes sur la côte de Oregon, où l’écrivain réside actuellement. La vérité est que son projet prometteur n’a pas obtenu de financement immédiatement et qu’il a dû reporter le rêve.

S’accrochant à l’espoir que l’adaptation de La chronologie de l’eau pouvait se réaliser, il a passé tout ce temps à planifier de nouvelles idées. Et enfin le moment est venu de le confirmer ! Date limite assurée que le film sera réalisé avec Imogen Potts en tant que chef de file, tandis que Kristen Stewart écrira le scénario avec Andy Mingo. De même, Ridley Scott agira en tant que producteur dans ce film ambitieux.

Le même média a publié une déclaration du tout nouveau réalisateur : «Les mémoires de Lidia honorent l’expérience corporelle de manière radicale. rendre cette expérience physique me semble vital et ce que ce lecteur signifie, c’est qu’il doit absolument s’agir d’un film”. Steward a conclu : «Ce projet est en préparation depuis cinq ans avec Scott Free et je ne pourrais pas être plus privilégié de l’avoir comme partenaire et ami. Imogen Poots guidera ce film et montrera le poids écrasant de la vie de Lydia. Elle peut le tenir. j’ai plus que de la chance de l’avoir”.

