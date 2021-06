Kraven le méchant chasseur révélé et c’est l’un des plus grands méchants de Spider-Man?

Le rêve tant attendu de Sony Pictures de construire un Spiderverse, un univers connecté centré sur Spider-Man et son ennemi juré et les personnages associés, arrive enfin. Eh bien, peut-être pas exactement de la manière dont le studio le pensait, mais le public adore la connexion MCU complémentaire à cette nouvelle franchise, désormais officiellement surnommée Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Commençant par Venin, la série va maintenant s’étendre à Morbius, Venom : qu’il y ait un carnage, et la nouvellement annoncée Kraven le chasseur. Alors que les deux premiers sont terminés et sont en phase finale de post-production, le troisième commencera le tournage sous peu, en vue d’une sortie début 2023. Et maintenant, nous pouvons maintenant qui est le méchant principal.

Plus tôt en mai, Aaron Taylor-Johnson a été confirmé pour jouer le personnage éponyme dans le film, JC Chandor assumant les fonctions de réalisateur. Bien que tous les autres détails soient pour la plupart secrets, il est rapporté que l’ennemi juré de Kraven dans le film ne sera autre que le méchant de Marvel Comics, Chameleon.

Chameleon, alias Dimitri Smerdyakov est un maître du déguisement et est apparu dans plusieurs adaptations médiatiques de Marvel Comics. Ses capacités incluent de prendre virtuellement l’identité de toute personne sur laquelle il pose les yeux et d’infiltrer plusieurs organisations pour exécuter ses plans crapuleux, faisant des ravages chez ses adversaires. Chameleon a également fait partie de l’organisation crapuleuse Sinister Six, la version formée par le docteur Octopus. En outre, il était également affilié à Sinister Twelve, une plus grande incarnation de l’équipe formée par Green Goblin dans les bandes dessinées.

Mais, avoir Chameleon affrontant Kraven dans l’adaptation cinématographique serait plus important que d’avoir deux ennemis en collision. Dimitri, en plus d’être un méchant de Marvel, partage également un lien avec Kraven. Il est le pseudonyme de Kraven, le demi-frère de Sergueï Kravinoff. Dans les bandes dessinées, les deux frères ont été décrits comme des amis devenus ennemis. Les deux frères qui se retrouvent face à face n’ouvriraient pas seulement des possibilités illimitées pour l’expansion de la franchise et de sa connexion MCU, mais augmenteraient également les attentes du public.

Plus tôt, il avait été supposé que le personnage apparaîtrait aux côtés de Mysterio dans le film MCU Spider-Man : loin de chez soi, joué par Numan Acar. Acar a joué Dimitri, un associé de Nick Fury, qui était en fait Talos déguisé. La version n’a jamais été officiellement officiée en tant que caméléon, mais a été supposée être un Skrull en raison de son association avec Talos. Dans le film, Dimitri a su subtilement se fondre dans tous les scénarios, même en tant que chauffeur de bus de Peter. Le personnage était probablement censé être une allumette au caméléon original des bandes dessinées. Si Chameleon va vraiment apparaître dans Kraven le chasseur, puis nous verrions enfin le vrai maître du déguisement en action, affrontant Kraven d’Aaron Taylor-Johnson.

Il y a plusieurs questions concernant Kraven le chasseur et la connexion du film à Sony Pictures Universe of Marvel Characters ainsi qu’au MCU. Taylor-Johnson a déjà interprété Pietro Maximoff/Quicksilver dans le MCU. D’autre part, l’apparition mystérieuse de Michael Keaton (qui a également joué Adrian Toomes/Vulture) dans celui de Morbius bande-annonce a conduit à des théories sur le lien entre les deux franchises. Peut-être que les choses deviendront plus claires dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui jouerait sur le concept de multivers des bandes dessinées. La façon dont tout se déroulera dans les « univers » en constante évolution des adaptations en direct de Marvel n’a pas encore été élucidée, mais cela rapprochera sûrement la franchise intégrée de Marvel.

Avec Aaron Taylor-Johnson et réalisé par JC Chandor, Kraven le chasseur sortira le 13 janvier 2023. Le film sera le quatrième volet de Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Cette nouvelle nous est parvenue des Illumenerdi.

Sujets : Kraven, Spider-man