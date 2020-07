Krautli Portugal «saisit» les pièces automobiles Febest et les filtres WIX

Texte: David Espanca

Date: 29 juillet 2020

Krautli Portugal a été nommé distributeur officiel pour le Portugal de la marque Febest Auto Parts. En attendant, il vient de signer un accord avec MANN + HUMMEL pour commencer à distribuer les produits WIX Filters dans notre pays.

LES Pièces d’auto Febest est une entreprise allemande qui fabrique des pièces pour les voitures asiatiques, européennes et américaines, qui a maintenant le Krautli Portugal en tant que distributeur officiel pour notre pays.

Il est même l’un des principaux acteurs du marché mondial des composants en caoutchouc et en métal, de la direction, de la suspension et du châssis.

Les matériaux utilisés dans les produits en caoutchouc sont d’origine 100% naturelle avec l’ajout d’additifs qui permettent aux composants d’être utilisés à basse température (-38 ° C). Ces méthodes prolongent la durée de vie des pièces, améliorant les propriétés anti-vibrations des produits pour assurer la sécurité, la fiabilité et la longévité.

Krautli assure également les filtres WIX

Parallèlement, Krautli Portugal a conclu un accord avec MANN + HUMMEL pour distribuer sa marque WIX dans notre pays. Il présente l’un des programmes de filtration les plus complets du marché, composé de plus de 3200 références de filtres pour l’industrie automobile, avec un couverture d’environ 97% du parc européen et asiatique.

Les produits WIX Filters sont le résultat du savoir-faire et de l’expérience de ses 80 ans d’existence et de la connexion avec MANN + HUMMEL en tant que fournisseur OE. Chaque année, plus de 210 millions de filtres sont produits sous la marque WIX Filters.

«Avec ces incorporations importantes, Krautli Portugal renforce son portefeuille de filtres, élargit son vaste portefeuille de produits et renforce sa position de fournisseur mondial de marques haut de gamme dans le secteur de l’après-vente, révèle la société dans un communiqué.

Les filtres WIX sont le résultat de 80 ans d’expérience de connexion à MANN + HUMMEL

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂