KoRn a écrit un nouvel album pendant la pandémie

Jonathan Davis, leader et chanteur de KoRn, a confirmé que le groupe Nu Metal a été occupé pendant le verrouillage par la pandémie, travaillant sur un nouvel album studio, qui se révélerait être le numéro 14 depuis la formation du groupe en 1993.

Davis et sa compagnie n’ont pas sorti de nouveau matériel depuis que « The Nothing », le titre de leur dernier album jusqu’à présent, a atteint le public en 2019. Lors d’une conversation avec « Kerrang! », Le musicien a expliqué comment le temps de confinement avant le coronavirus les avait amenés à travailler sur ce nouveau matériel.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Weeknd et Ariana Grande se joignent à leurs voix avec « Save Your Tears »

«Nous venons de terminer l’écriture de l’album. Le groupe est également à différents endroits à travers le pays. Je suis à Bakersfield, deux gars sont à Los Angeles et un autre à Nashville », a commenté Davis sur l’état actuel du groupe.

Davis continue: «C’est comme un acte de Dieu de pouvoir se réunir et faire n’importe quoi. Nous devrions planifier tout ça, je suis sûr qu’il y a des tonnes d’autres groupes avec de la nouvelle musique à sortir aussi. En attendant, continuons, jouons en live et amusons-nous ».

Les commentaires de Jonathan Davis viennent juste après que le guitariste Brian ‘Head’ Welch ait annoncé en janvier dernier que les membres de KoRn avaient «des nouvelles passionnantes» pour leurs fans, qui arriveront très bientôt.

«Demandez à mon manager, parce que j’enregistre ‘Love and Death’ (son projet musical alternatif), mais je sais que les gens vont poser des questions sur KoRn, et il a dit: ‘Dites simplement la vérité. Dites-leur que vous les avez rencontrés, qu’ils travaillent sur certaines choses et que vous avez des nouvelles vraiment excitantes en cours de route », a commenté Welch lors de cette interview.

Je pense que nous allons faire une sorte d’annonce très bientôt, et c’est tout ce que je peux dire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Chvrches partage une vidéo puissante pour leur single « He Said She Said »

Ce week-end, KoRn animera une diffusion en direct en ligne depuis la scène d’une expérience de réalité augmentée sur le thème de la série « Stranger Things », où le groupe présentera des versions renouvelées de certaines de leurs chansons classiques, ainsi que des chansons. De « The Rien »qui n’ait encore été présenté en direct.