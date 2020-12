Kooda B, affilié de 6ix9ine, tireur du chef Keef, condamné à 54 mois

Kooda B, l’homme que Tekashi 6ix9ine a payé pour tirer sur le chef Keef, a été condamné à 54 mois de prison.

Enfin, une condamnation a été prononcée contre Kooda B, l’homme qui a notoirement travaillé avec Tekashi 6ix9ine lors de son ascension vers la gloire, et qui a été accusé d’avoir tiré sur Chief Keef sur ordre du rappeur. Après que l’épidémie de coronavirus est devenue incontrôlable, Kooda B a obtenu sa libération provisoire de prison après avoir été jugé à haut risque. Un jour après sa libération, il a été signalé qu’il avait peut-être déjà violé ses conditions, enfreignant les directives de distanciation sociale et n’impressionnant pas le juge dans son cas. Il a également publié quelques vidéoclips, dans lesquels il a été vu portant un bandana rouge, ce dont le juge a pris note. Kooda B a été renvoyé en prison et il semblait qu’il était sur le point de passer les cinq prochaines années derrière les barreaux. C’était semi-exact car, ce matin, le rappeur a été condamné à 54 mois de prison. La phrase a été lue par le juge Paul Engelmayer, qui était également le juge dans l’affaire 6ix9ine. « M. McKenzie, vos vidéoclips vous ont montré un bandana rouge, même après votre arrestation. Cela m’a déçu. Votre gang a ouvert le visage d’un homme. Ce type de chaos n’est pas à célébrer », a déclaré le juge à Kooda B, de son vrai nom Kintea McKenzie. «Je dois aussi considérer les conditions de ta libération pendant la pandémie. J’ai rédigé une décision ordonnant ta libération immédiate de prison. Mais j’ai vu que tu m’avais menti. Tu as participé à une fête, dans un appartement bondé, il y avait de la drogue et de l’alcool », a poursuivi le juge. « Votre avocat a dit que vous aviez été égoïste et imprudent. Mais je ne vous ai pas renvoyé en prison parce que vous auriez pu être contagieux. La vidéo a offert une fenêtre éclairante sur McKenzie: il a manqué de respect à son avocat, s’est moqué des demandes des autres détenus. Votre lettre à moi ne vous en excusez pas. Vous accordez la priorité à votre intérêt personnel. Mais ce n’est qu’une partie de vous. Vous avez de nombreuses qualités positives. Une phrase dans les limites des lignes directrices est justifiée ici. « Le juge Engelmayer a finalement condamné Kooda B à une peine de 54 mois. La phrase a été rapportée par @innercitypress, avec qui vous pouvez lire notre entretien avec le journaliste ici.