Konami:lancement de PES 2021 Lite

N’avez-vous pas acheté la livraison de cette année? Rien ne se passe, nous avons déjà Football PES 2021 Lite à télécharger.

Il y a quelques jours, nous sommes venus vous présenter le Data Pack 3.0 qui a mis à jour le titre avec de nouveaux visages, des kits et même des Moments Iconiques. Aujourd’hui, nous revenons pour vous apporter de très bonnes nouvelles, et il est déjà disponible entièrement gratuitement eFootball PES 2021 Lite. Il n’y a plus d’excuses pour ne pas pouvoir profiter du beau sport.

Cette année, comme vous le savez, Konami a dû prendre la difficile décision de lancer une version mise à jour de la tranche 2020 à un prix réduit. La raison de prendre ce risque est de pouvoir concentrer toutes ses ressources sur la livraison de la saison prochaine pour une nouvelle génération. Ce futur travail est créé à partir de zéro car il aura un nouveau moteur graphique, passant de FOX Engine à Unreal.

De cette façon, si l’un d’entre vous n’avait pas osé acheter Football PES 2021, vous pouvez maintenant y jouer entièrement gratuitement. Mais vous le savez déjà et si je ne vous le dis pas, cette version n’est pas la version complète. Pour cette raison, nous allons détailler tout le contenu que vous y trouverez.

Le mode principal comme d’habitude dans la version Lite est myClub, dans lequel nous créerons notre propre équipe et la remplirons de joueurs et de directeurs techniques au fur et à mesure que nous en aurons les ressources. Ici, nous n’aurons aucun type de restriction, et même les nouveaux Moments Iconiques apparus dans la tranche principale sont également maintenus.

eFootball PES 2021 Lite propose également Matchday. Il s’agit d’un mode PvP compétitif, dans lequel nous pouvons participer à différents événements inspirés de grands matchs de football réel. Également organisé ici est eFootball.Open, un tournoi eSport qui rassemble des joueurs PES de différents niveaux de compétence.

Enfin et surtout, nous pouvons jouer des séances d’entraînement ou des matchs amicaux contre l’ordinateur ou un autre joueur localement. Les équipes disponibles pour cela seront le FC Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus de Turin, Manchester United et Arsenal.

Allons-y!