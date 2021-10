Konami s’excuse pour l’état de l’eFootball au lancement

L’éditeur japonais Konami a présenté des excuses pour l’état déplorable de l’eFootball au lancement, qui est devenu la cible de nombreuses blagues au cours des dernières 24 heures. Écrire sur Twitter, le compte officiel eFootball a déclaré: « Nous sommes vraiment désolés pour les problèmes et voulons assurer à tout le monde que nous prendrons toutes les préoccupations au sérieux et que nous nous efforcerons d’améliorer la situation actuelle. » L’équipe a reçu des commentaires concernant l’équilibre du jeu, les cinématiques et les expressions faciales douteuses, et les mouvements des joueurs.

La déclaration continue : « Ce travail sera continuellement mis à jour, la qualité sera améliorée et le contenu sera ajouté de manière cohérente. À partir de la semaine prochaine, nous préparerons une mise à jour en octobre, tout en recevant d’autres avis par le biais de questionnaires adressés à nos utilisateurs. »

Depuis le lancement du jeu hier matin, Internet est en feu avec des commentaires désapprobateurs et des captures visuelles de la façon dont l’eFootball peut être vraiment cassé. Cela inclut des exemples de la mauvaise apparence de Lionel Messi et de la disparition de joueurs. Nous l’avons souligné dans nos impressions de Hands On : « La triste réalité est que même si l’eFootball a eu l’opportunité d’être perturbateur, c’est la meilleure publicité pour FIFA 22 qu’EA Sports aurait pu demander. Konami a une montagne à gravir pour sauver cette série ‘ saison, et il va falloir plus que Sam Allardyce pour garder ses espoirs. »

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de ce pour quoi Konami a ressenti le besoin de s’excuser.

