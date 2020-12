Kojima Productions a officiellement supprimé Denuvo dans la dernière mise à jour de Death Stranding

Franchement, les arguments contre l’anti-sabotage sont incroyablement longs: les protections ont tendance à nuire aux consommateurs plus facilement qu’elles ne déjouent réellement les tentatives de confidentialité, elles ont tendance à rendre les titres simplement injouables (à moins qu’un groupe de piratage ne trouve qu’il vaut la peine d’être piraté) après un certain temps, et des analyses ont été effectuées par de nombreux points de vente avec des résultats mitigés quant à savoir si l’anti-sabotage entraîne ou non un titre de fonctionnement moins bon.

Ceux-ci sont tous facilement considérés, apparemment, comme des sacrifices valables par les éditeurs (et parfois les développeurs) pour protéger leur titre.

Heureusement, la tendance croissante est qu’après un certain temps passé avec le titre sur le marché, la protection anti-falsification est ensuite supprimée afin que les propriétaires du titre n’aient pas à s’inquiéter de la multitude de problèmes qui -Les protections contre les intempéries invoquent souvent.

C’est arrivé avec DMC5, Resident Evil 7: c’est honnêtement juste une habitude pour les titres Capcom à ce stade (une qui devrait être applaudie, remarquez), et maintenant il semble que d’autres studios commencent à prendre du retard. id Software était un assez bon sport pour sortir accidentellement Doom éternel sans aucun des Denuvo prévus, qui a ensuite été rectifié une fois de plus avec l’ajout d’un anti-triche Denuvo qui garantissait que personne ne pouvait jouer.

Ne laissez jamais dire que tous les développeurs sont sourds.

Maintenant, Death Stranding est le dernier titre à recevoir le traitement nettoyant sur Vapeur, provoquée par l’apparence étrangement séduisante de Kojima Productions qui semble prête à offrir des titres qui transforment l’action-aventure en simulateurs de livraison dans le tournant le plus fascinant de ces derniers temps.

Pour certains, c’est un succès; d’autres trouvent cela décevant.

Une garantie, cependant, est que personne ne le trouvera avec les protections Denuvo, ce qui rend heureusement toute la discussion concernant l’anti-sabotage sans objet, même temporairement.

La nouvelle encore meilleure est que plus cela se produit, plus les joueurs peuvent facilement proposer des repères pré et post-benchmark pour aider à discerner si Denuvo peut nuire globalement au gameplay; actuellement, il semble changer de titre par titre, en fonction entièrement de la façon dont les crochets et les appels ont été définis. Certains titres utilisent constamment les chèques Denuvo et d’autres avec parcimonie.

L’intérêt général est que cela permet aux éditeurs d’utiliser Denuvo ou d’autres types de protections anti-effraction sans courir le risque que le titre disparaisse en quelques années en raison de contrôles obsolètes; une affaire à la fois d’avoir leur gâteau et de le manger aussi. Les fans frustrés par les protections anti-effraction peuvent facilement attendre un an ou deux.

Bien que ce ne soit pas comme si la suppression de l’anti-sabotage entraînait une baisse des ventes le jour du lancement.