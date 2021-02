Knockout City: EA annonce un jeu multijoueur inspiré du Dodgeball

Electronic Arts et Velan Studios ont dévoilé un nouveau titre multijoueur. « Knockout City » est un jeu multijoueur en équipe, « Ce qui donne des compétences, de la profondeur et du style au dodgeball et en fait de véritables batailles de dodgeball. » Nous avons inclus la bande-annonce officielle de révélation sous ces lignes.

«Des combats intenses sont à l’ordre du jour à Knockout City. Les joueurs doivent maîtriser l’art de lancer, attraper, passer et esquiver dans une expérience de jeu amusante mais hautement compétitive qui ne cesse de leur jeter des surprises. «

Quand Knockout City sortira-t-il?

« Knockout City » sortira le 21 mai 2021 pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Origin et Steam ainsi que pour PS5 et Xbox Series X| S grâce à la compatibilité ascendante avec les graphiques et les améliorations de performances. De plus, le jeu prend en charge la progression crossplay et multiplateforme sur tous les systèmes.