Knockout City apporte Dodgeball aux audiences Xbox, PlayStation, Switch et PC en mai

Electrons Arts et Velan Studio ont un tout nouveau titre destiné au public console et PC. Knockout City est une carte de dodgeball intense des développeurs inspirés qui ont géré Mario Kart Live. Ce titre sera une expérience de cross-play de progression croisée pour quiconque est prêt à transformer le ballon chasseur en un ballon chasseur.

La bêta fermée commence le 20 février pour les utilisateurs de PC et est accessible via Origin et Vapeur. Le lancement de la console du jeu est prévu pour le 21 mai, laissant de la place avant que tous les publics puissent découvrir ce titre. On s’attend à ce que ce soit un jeu semi-compétitif qui amène le ballon chasseur au monde des jeux vidéo avec une touche futuriste.

Knockout City exigera une quantité exceptionnelle d’habileté et de style alors que les joueurs s’affronteront dans des batailles intenses. Vous devrez maîtriser l’art de lancer, attraper, passer et esquiver avant de pouvoir trouver une chance de victoire. Une fois ces compétences maîtrisées, les joueurs peuvent frapper leur ennemi au visage avec des tonnes de capacités de personnage puissantes et uniques.

Les joueurs formeront un équipage et se battront ensuite contre des rivaux dans une ville unique de dodgeball. Le jeu est une expérience multijoueur en équipe qui mettra les joueurs au défi d’exceller dans la domination du dodgeball.

Personnalisez votre propre personnage et démarrez une équipe avec vos amis. En vous coordonnant en équipe, vous pouvez explorer Knockout City et esquiver, attraper et lancer des balles qui volent autour de la carte. Si aucune balle ne peut être trouvée, devenez la balle et faites-la rouler dans la main de votre coéquipier comme arme ultime.

Le jeu est livré avec des tonnes de balles différentes et promet d’être une expérience frénétique et amusante. Les matchs sont rapides, la mécanique du dodgeball est fluide et votre puissance n’est plafonnée que par votre compétence lorsqu’il s’agit de vaincre différents ennemis.

Battez-vous sur une carte dynamique en découvrant différentes parties de Knockout City. Jouez au ballon chasseur partout pendant que vous explorez les zones et réalisez que rien n’est interdit. Les gratte-ciel, les joints de hamburgers et les voitures en mouvement peuvent être des endroits où le ballon chasseur est autorisé.

C’est un jeu d’action intense qui EA les espoirs peuvent être appréciés et appréciés par des millions de joueurs à travers le monde.

Ce titre est idéal pour un public de tous âges. Pour plus d’informations, veuillez explorer le site Web et la bande-annonce du développeur.

Knockout City est prévu pour une sortie sur toutes les consoles à partir du 21 mai 2021. Jusque-là, une démo sera disponible sur PC via les lanceurs Steam et Origin.