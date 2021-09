Knives Out 2 Wraps Tournage pour Netflix

Le réalisateur Rian Johnson a annoncé la fin du tournage couteaux dehors 2. Johnson a commencé à tourner la suite pour Netflix en juin, terminant la première moitié de la production en Grèce fin juillet. S’adressant à Twitter lundi, le réalisateur a révélé que le projet est maintenant officiellement terminé. Il mentionne également le nouveau film Annette, faisant l’éloge du réalisateur Leos Carax.

Nous venons de terminer la production du prochain mystère Benoit Blanc et j’ai enfin regardé Annette et putain de merde, c’est incroyable. J’envoie tant d’amour et de gratitude à notre équipe et à nos acteurs INCROYABLES et à Leos Carax ! – Rian Johnson (@rianjohnson) 13 septembre 2021

« Nous venons de terminer la production du prochain mystère Benoit Blanc et j’ai enfin regardé Annette et putain de merde, c’est incroyable », a déclaré Johnson dans le tweet. Le réalisateur a ajouté: « Envoyer tant d’amour et de gratitude à notre équipe et à nos acteurs INCROYABLES et à Leos Carax! »

Johnson a écrit et réalisé couteaux dehors 2, servant également de producteur aux côtés de Ram Bergman. Il a de nouveau réuni un casting incroyable pour rejoindre la star de retour Daniel Craig qui est de retour dans le rôle du maître détective Benoit Blanc. Les nouveaux venus dans le casting incluent Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline, Jessica Henwick et Ethan Hawke.

couteaux dehors 2 n’exigera pas nécessairement que les téléspectateurs aient vu le film original. En plus de ramener Craig en tant que personnage principal, le film présentera une histoire autonome avec sa nouvelle distribution. Auparavant, Johnson avait expliqué comment la suite serait autonome, en la comparant à la série de romans Hercule Poirot d’Agatha Christie.

« Je n’ai jamais vraiment été intéressé à faire des suites, mais ça, l’idée d’en faire plus avec Daniel comme personnage, ce n’est pas des suites », a déclaré Johnson en 2019. « C’est exactement ce que Agatha Christie a fait. C’est juste à venir. avec un tout nouveau mystère, un tout nouvel emplacement, une toute nouvelle distribution, une toute nouvelle mécanique de l’attrait d’un mystère et tout. Ce serait génial. «

En 2020, Johnson a déclaré plus tard à SiriusXM: « Il y a tellement de choses différentes que vous pouvez faire avec. Et c’est ce qui est amusant. Vous regardez les livres d’Agatha Christie et ce n’est pas comme si chacun était un manoir, une bibliothèque et un détective . En plus de la mise en scène, elle a également exploré un tas de sous-genres différents. Elle a trouvé une manière narrative différente dans chacun d’eux. «

Dave Bautista, l’une des stars principales du film, a également donné couteaux dehors 2 grand éloge. Plus tôt cet été, l’acteur a déclaré au magazine People : « Je pense vraiment que ça va être aussi bon, sinon meilleur, que le premier. J’ai toujours peur de dire ça parce que je ne veux pas que quelqu’un s’offusque en disant ça nous allons être meilleurs, mais je le pense vraiment. Je pense que les personnages sont tellement plus colorés. Je pense que les gens vont vraiment adorer ça. «

Annette, le film qui a récemment impressionné Johnson, a été présenté pour la première fois en juillet au Festival de Cannes. Réalisé par Leos Carax, le film met en vedette Adam Driver, Marion Cotillard et Simon Helberg. Il suit un humoriste (Driver) et sa femme chanteuse d’opéra (Cotillard), explorant comment leur vie est affectée après la naissance de leur premier enfant. Le drame psychologique a été décrit comme une approche « expérimentale » de la réalisation de films, et il a reçu des critiques généralement positives.

couteaux dehors 2 n’a pas de date de sortie officielle, mais il devrait arriver sur Netflix plus tard cette année. En attendant, vous pouvez renouer avec Benoit Blanc en regardant le film original. Couteaux sortis est actuellement diffusé sur Amazon Prime Video.

