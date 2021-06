Knives Out 2 recrute John Wick 4 étoiles Jessica Henwick

Jessica Henwick, connue pour ses apparitions dans Jeu des trônes et Star Wars : Le Réveil de la Force, aux côtés de son rôle principal dans Netflix Poing de fer, a été choisi dans la suite de Rian Johnson à son tube de 2019 Couteaux sortis. couteaux dehors 2, comme le film a été provisoirement intitulé, ramènera Daniel Craig dans le rôle de Benoit Blanc, le détective privé du premier film à résoudre un autre mystère après son travail sur l’affaire Harlan Thrombey.

Jessica Henwick est le dernier ajout à l’ensemble qui, outre Craig, comprendra également Dave Bautista (gardiens de la Galaxie), Edward Norton (Brooklyn sans mère). Kate Hudson (Marshall, presque célèbre), Janelle Monae (Antebellum), Catherine Hahn (WandaVision) , et Leslie Odom Jr. (Une nuit à Miami ...). Le film sera écrit et réalisé par Rian Johnson, qui a reçu une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur scénario original pour le film précédent.

Contrairement au film précédent, distribué par Lionsgate, la suite sortira sur Netflix, les producteurs Johnson et Ram Bergman conservant les droits. Netflix a scellé l’accord avec les producteurs pour deux sorties. Pas seulement couteaux dehors 2, mais un troisième film potentiel arrive également. Avec Lionsgate comme distributeur, le film précédent s’est avéré être un succès commercial, rapportant plus de 300 millions de dollars au box-office. Mais, Bergman et Johnson avaient conservé leurs droits de l’accord précédent, leur permettant de conclure un contrat plus rentable avec Netflix. Apparemment, le nouvel accord pourrait entraîner des gains de 100 millions de dollars pour les producteurs Bergman et Johnson, ainsi que pour Daniel Craig, qui s’est déjà inscrit pour le troisième film de la série.

Avec Dave Bautista et Kathryn Hahn, Henwick est la troisième co-star de l’univers cinématographique Marvel à se joindre à la fête. Plus tôt, Chris Evans dépeint un personnage central dans le film précédent. Jessica Henwick attend actuellement la sortie de son potentiel blockbuster, La matrice 4, qui devrait arriver cette année dans les salles et sur HBO Max simultanément. Henwick tourne également The Russo Brothers’ L’homme gris aux côtés de Ryan Gosling, Chris Evans, Wagner Moura et Dhanush. L’homme gris sera également un film distribué par Netflix.

Les détails de l’intrigue de couteaux dehors 2 sont actuellement inconnus mais étant donné le grand ensemble comme le film précédent, il mettra probablement en vedette plusieurs histoires de personnages emmêlés dans un mystère policier passionnant, avec Benoit Blanc en son centre. Le personnage de Blanc ressemble beaucoup à celui d’Hercule Poirot, un autre détective français qui se retrouve à résoudre des mystères de meurtre compliqués. Ce dernier est actuellement joué par Kenneth Branagh dans sa propre franchise, avec La mort sur le Nil marquant sa deuxième apparition. Rian Johnson a clairement déclaré que la deuxième Couteaux sortis le film ne sera pas une vraie suite.

« Je n’ai jamais vraiment été intéressé à faire des séquelles, mais ça, l’idée d’en faire plus avec Daniel comme personnage, ce n’est pas des séquelles, c’est juste ce qu’a fait Agatha Christie. C’est juste un tout nouveau mystère, un tout nouveau lieu, tout nouveau casting, toute nouvelle mécanique de l’appel d’un mystère et tout. Ce serait génial. «

Il est donc peu probable que l’un des acteurs du film précédent apparaisse dans la suite. Et puisque Rian Johnson taquine un tout nouvel emplacement pour le prochain épisode, Lakeith Stanfield, qui a joué un détective local, restera également en dehors de la suite. Cette nouvelle nous est parvenue de Deadline.

Sujets : À couteaux tirés 2, À couteaux tirés