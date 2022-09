Knives Out 2 : premier trailer et date de sortie sur Netflix

Netflix

Rian Johnson a publié la première bande-annonce de la suite de Knives Out et a également révélé sa date de sortie. Voyez quand vous pourrez voir le film sur Netflix !

©NetflixKnives Out 2 : premier trailer et date de sortie sur Netflix.

Couteaux sortis a été l’un des succès au box-office en 2019 et a reçu les éloges de la plupart du public. Compte tenu de cela, il a été décidé de faire une suite, mais immédiatement le réalisateur Ryan Johnson a annoncé que les droits avaient été acquis par le service de streaming Netflix pour en faire une franchise de trois films, comme indiqué. Nous avons déjà le premier aperçu et sa date de première a été confirmée !

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés, comme s’appelait ce deuxième film, sera à nouveau scénarisé et réalisé par Rian Johnson, qui a reçu une nomination aux Oscars pour ce projet du meilleur scénario original. La plateforme n’a pas perdu de vue la production et a proposé 469 millions de dollars lors d’une vente aux enchères pour acheter ses droits de réalisation de deux autres longs métrages. Son tournage a eu lieu sur une île en Grèce de juin à septembre 2021.

Dans le premier épisode, on nous a présenté Benoit Blanc, un détective implacable qui est engagé par la mort d’un vieil écrivain dans son manoir et doit surmonter les pièges et les mensonges de sa famille. Dans cette suite, le célèbre enquêteur se rendra en Grèce pour percer un mystère impliquant de nouveaux suspects. Découvrez son teaser !

« La phrase à laquelle je reviens encore et encore lorsque je parle du premier film est : « C’est des montagnes russes et non des mots croisés. » que le public va vraiment regarder tout cela et comprendre. »a mentionné son scénariste, réalisateur et producteur Ryan Johnson. Le film sortira au Festival international du film de Toronto le 10 septembre, mais il faudra du temps pour atteindre le streaming.

+Quand Knives Out 2 est-il diffusé sur Netflix ?

Le deuxième volet du film de 2019, intitulé Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés, sera présenté en première sur la plateforme Netflix le 23 décembre de cette année. Dans son casting on reverra Daniel Craig dans le rôle de Benoit Blanc et sera accompagné de Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick et Madelyn Clineavec Kate Hudson et Dave Bautista.

