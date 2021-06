Knives Out 2 entraîne l’évasion des banques extérieures Madelyn Cline dans un mystère All-Star

On vient d’annoncer que Banques extérieures Madelyn Cline rejoindra le casting de couteaux dehors 2, qui commence le tournage en Grèce alors que le film devrait sortir fin 2021 ou début 2022. Nous n’avons pas encore de mot sur son rôle ou le nom de son personnage. Ou si elle sera la tranche d’épargne du film chaque fois que ce sera ses débuts sur Netflix.

Madelyn Cline n’est pas étrangère à Netflix car elle est déjà apparue dans la série à succès Choses étranges. A seulement 23 ans, Cline a conquis les fans avec son rôle actuel dans Banques extérieures saison un, et sera de retour cet été pour la saison deux. Son premier rôle sur grand écran était dans le film Le géant de retour en 2019, et elle était aussi dans le film Garçon effacé en 2018. Les choses semblent aller plutôt bien pour Cline car elle devrait également être vue dans le film Blumhouse Il était une fois à Staten Island.

Lorsque Couteaux sortis a frappé le grand écran en 2019, personne ne savait à quoi s’attendre, mais une chose était sûre… Il était chargé d’un casting de stars. Chris Evans, Daniel Craig, Joseph Gordon James Levitt, Don Johnson et Jamie Lee Curtis pour n’en nommer que quelques-uns. Le film a été écrit et réalisé par Rian Johnson et devait à l’origine être tourné en 2005, mais plusieurs autres projets ont fait obstacle.

Le film a été un énorme succès au box-office, rapportant 311,4 millions de dollars avec un budget d’un peu moins de 40 millions de dollars. Inutile de dire que les discussions sur une suite tourbillonnaient et que Johnson travaillait déjà sur un script. La question était : « Quand sortira-t-il ? Entrez Netflix.

Tout comme le premier film, couteaux dehors 2 aura également un casting chargé avec des noms comme Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista et Daniel Craig. Avec Netflix creusant profondément dans leurs poches et remettant 450 millions de dollars pour les droits de couteaux dehors 2 et couteaux sortis 3, il n’est pas étonnant que le casting augmente avec des noms de liste « A » (veuillez ne pas augmenter à nouveau nos prix.)

Bien que le nouveau film n’ait pas encore de titre officiel et que les détails de l’intrigue soient minces, nous savons que le seul lien avec le premier film est le personnage de Daniel Craig, le détective Benoit Blanc. En dehors de cela, il s’agit d’une toute nouvelle histoire de mystère.

Avec Banques extérieures Breakout Cline étant le dernier grand nom à rejoindre le casting, il est clair que Netflix mise beaucoup sur ce film ainsi que sur le suivant. Il est également clair que Netflix aime travailler avec Cline et, compte tenu de son statut actuel au sein de l’entreprise, elle sera probablement là pendant longtemps.

Avec Netflix ajoutant de grandes stars d’Hollywood à leurs films, cela verra-t-il plus d’acteurs et d’actrices se tourner vers le service de streaming ou d’autres services comme Hulu, Peacock, Disney + et plus encore ? Il est clair que l’industrie du cinéma a changé au cours des dernières années et que ces sociétés sont prêtes à miser gros sur de grands noms. Qu’est-ce que tu penses?

Sujets : À couteaux tirés 2, À couteaux tirés