Knives Out 2 a Leslie Odom Jr. enthousiaste à l’idée de travailler avec sa femme de Central Park, Kathryn Hahn

Leslie Odom Jr. et Catherine Hahn exprimer un couple marié sur Apple TV + Parc central, mais je ne me suis jamais rencontré en personne. Dans la deuxième saison de la série animée, les deux incarnent Owen et Paige, un mari et une femme qui élèvent leur famille à Central Park. Owen est également le gestionnaire/gardien du parc. Alors que les deux partagent une chimie vocale, en raison de la pandémie et de la nature du travail vocal pour l’animation, les deux n’ont jamais travaillé directement l’un avec l’autre.

Ce ne sera plus le cas bientôt car les deux ont récemment été jetés dans couteaux dehors 2, la suite du film mystère à succès de Rian Johnson en 2019. Odom Jr. et Hahn rejoindront un casting empilé mais en constante expansion qui comprend jusqu’à présent Kate Hudson, Ed Norton, Janelle Monae, Jessica Henwick et Dave Bautista. Daniel Craig reviendra dans son rôle de Benoit Blanc dans toute sa gloire méridionale exagérée.

Leslie Odom Jr. a vu sa célébrité augmenter récemment. Après avoir atterri sous les projecteurs pour son rôle d’Aaron Burr dans la distribution originale de Hamilton, Odom est apparu dans de nombreux projets. Plus récemment, Odom a reçu une nomination aux Oscars pour son rôle de Sam Cooke dans One Night in Miami. Dans une interview avec Entertainment Weekly, Odom partage son enthousiasme pour la chance de travailler avec Hahn.

« Kathryn et moi allons travailler ensemble en tant qu’humains, ce qui est bien », a déclaré Odom. « Nous jouons mari et femme sur Parc central, mais nous allons en fait jouer des choses en direct ensemble. Nous ne nous sommes rencontrés qu’après avoir enregistré toute la première saison. Nous nous sommes rencontrés sur un vol entre la saison 1 et la saison 2. Nous avons fait de la presse ensemble sur Zoom. Je l’ai vue récemment aux Billboard Music Awards, mais l’espace le plus partagé que nous ayons eu ensemble sera sur le tournage de couteaux dehors 2, assez étrangement, même si nous jouons mari et femme. »

Hahn vient également de jouer un rôle énorme en tant qu’Agatha Harkness dans Wandavision où elle est devenue une favorite des fans. Cependant, le casting n’inclut pas seulement Hahn. Odom mentionne également qu’il a hâte de rejoindre le casting massif que Johnson apporte pour cette suite.

C’est un retour au travail pour moi avec moi et Janelle, [and] Kate et moi avons déjà travaillé ensemble. Dave Bautista, je suis un grand fan de « , a déclaré Odom. » Ed Norton, je suis ravi de travailler avec. Je suis juste un grand fan du processus de ce type. Il vient de tourner dans certaines de mes performances préférées au fil des ans. C’est un vrai savant par intérim. Et puis évidemment, Daniel, qui est une légende. Je vais essayer de ne pas me ridiculiser. Je vais me présenter et prendre des notes, et apprendre tout ce que je peux. »

Odom est également apparu dans le remake de Kenneth Branagh de Murder on the Orient Express, il n’est donc pas étranger à travailler avec un ensemble massif sur un film de meurtre et de mystère.

« Je me suis habitué à faire de mon mieux pour être un membre utile d’un ensemble de tueurs, pardonnez le jeu de mots », a déclaré Odom. « Je suis peut-être connu pour ça, et je ne suis pas nécessairement le gars, à ce stade, qui veut tout prendre sur ses épaules. »

couteaux dehors 2 est prévu pour une date de sortie en 2022 et sera distribué par Netflix après que Johnson a signé un accord massif avec Netflix pour les droits de Couteaux sortis et ses suites. Parc central La saison 2 sera diffusée sur Apple TV+ le 25 juin. Cette nouvelle provient de Entertainment Weekly.

