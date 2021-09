Kit Harington a refusé un autre film de super-héros avant Eternals

Kit Harington, qui devrait figurer dans le prochain film MCU Éternels, a maintenant révélé qu’il avait déjà eu la chance de rejoindre l’un des univers cinématographiques sur le thème des super-héros plusieurs années auparavant. Choisissant de rester franc, Harington a refusé de se laisser entraîner dans d’autres commentaires sur le projet. Il n’a pas précisé le rôle ni même s’il était basé sur MCU ou DCEU.

L’acteur est surtout connu pour son interprétation de Jon Snow dans la série à succès HBO Game of Thrones. C’était à cette époque Kit Harington aurait été approché par un studio pour remplir le rôle de film de super-héros susmentionné. Ironiquement, il semble que le rôle de Jon Snow soit également la raison pour laquelle il a décliné l’offre, estimant que cela ne lui convenait pas à l’époque.

S’adressant à Total Film, Harington a révélé: « Vous savez, le monde de la bande dessinée et des super-héros a déjà appelé une fois – je ne mentionnerai pas ce que c’était, mais oui, il y en avait un autre – je n’aimais pas le rôle et le partie et le moment pour le faire, alors je l’ai refusé. C’était il y a quelque temps aussi – juste parce que ça ne semblait pas être la bonne chose au bon moment. Et je pense que j’avais raison. Ma tête était très dans le monde de Jon Snow alors. »

Les fans ne peuvent que spéculer sur ce qui aurait pu être, mais l’interview donne au moins quelques indices, plus précisément un laps de temps. L’incident a vraisemblablement eu lieu plusieurs saisons dans Game of Thrones, suffisamment pour que Harington soit un nom familier, mais suffisamment loin de la fin controversée de l’émission pour que cela crée un conflit d’horaire puisqu’il a révélé que cela aurait affecté son espace de tête Jon Snow. Il n’y avait qu’un nombre limité de films de super-héros à cette époque afin que les fans puissent réduire le filet à quelques possibilités plausibles.

D’après le type de distribution de Harington, s’il s’agissait d’un rôle héroïque, cela laisserait soit Docteur étrange ou L’homme fourmi dans le MCU et Shazam dans le DCEU qui correspondent potentiellement à la facture. En tant que méchant, les options sont probablement encore plus minces avec Ocean Master de Aquaman et Kaecilius à nouveau de Docteur étrange étant les options les plus probables. Comme pari extérieur, il aurait également pu être approché pour jouer Eddie Brock dans Sony’s Venin. Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude, mais le joueur de 34 ans fera enfin ses débuts en super-héros dans les prochains Eternals.

Harington a également pesé sur le prochain film en ajoutant: « Celui-ci me semblait juste. J’ai aimé que le personnage qu’ils proposaient ne soit pas nécessairement un éternel. Il était humain. J’ai senti que je pouvais faire quelque chose avec ça, qu’il est venu avec toutes ces fautes humaines. C’est donc le personnage qui m’a attiré, en plus d’être le MCU, et c’est excitant. Mais ce n’est pas un Éternel – c’est le principal point à retenir! Je ne sais pas si mon personnage continue ou pas, j’avais lu sur qui il pourrait être ou pourrait être. Il y a donc la possibilité d’une trajectoire plus longue. Et j’espère que c’est la partie émergée de l’iceberg pour mon personnage. J’espère. Mais je ne le fais pas Tu sais, tu sais ? Je suis aussi dans le noir que n’importe qui d’autre. »

Le personnage de Kit Harington, Dane Whitman, est surtout connu des fans de DC pour avoir endossé le rôle de Black Knight. Que ce soit ou non Éternels ira de cette façon reste à voir, mais la scénariste / réalisatrice Chloe Zhao a promis que le film aurait des ramifications majeures sur le plus grand MCU. Zhao est également une propriété très chaude en ce moment après deux Oscars pour son film le plus récent Pays nomade le film ne devrait donc pas manquer de battage médiatique. Éternels devrait arriver dans les cinémas le 5 novembre.

Sujets : Éternels