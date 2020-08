Kipping in “ntv early start”: besoin d’une “péréquation plus forte” dans les écoles

Début de l’école en Mecklembourg-Poméranie occidentale et tout le monde croise les doigts. Parce que le vrai danger corona est difficile à évaluer dans les cours réguliers sans distance minimale. La présidente de gauche, Katja Kipping, plaide au “ntv early start” pour plus d’espace dans les classes.

Sous l’impression de la rentrée scolaire dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale et du risque toujours élevé d’infection à Corona, la patronne de gauche Katja Kipping a demandé aux autorités scolaires de prendre des mesures de protection supplémentaires. “En termes de protection contre les infections, nous avons maintenant besoin de concepts pour une péréquation plus forte dans les écoles”, a déclaré Kipping dans “ntv Frühstart”.

Kipping voit encore une marge d’amélioration dans l’organisation spatiale des leçons. Un temps précieux n’a pas été utilisé. “Les politiciens auraient dû utiliser beaucoup plus l’heure d’été pour voir: y a-t-il des chambres supplémentaires qui peuvent être acquises?”

Dans le cas où des infections corona surviendraient dans les écoles, le politicien de gauche s’oppose à la fermeture d’installations entières. Le collège des enseignants devrait plutôt s’y adapter et former des équipes individuelles. “De sorte que si quelque chose apparaît dans une classe, l’école entière n’a pas à être fermée. Au lieu de cela, il est plus facile d’envisager de réduire la partie où le risque d’échange du virus est particulièrement élevé.”