«  Kin  »: Netflix sauve un morceau singulier de science-fiction juvénile et nostalgique de l’un des producteurs de «  Stranger Things  »

Etre ‘Kin’ un film très fier de ses références, quelque chose d’extrêmement évident comme nous le verrons, il est fort possible que vous ne connaissiez pas son précédent plus clair. C’est un film de la série B (série de tournage C) produit par Charles Band en 1978 avant de créer son magasin du fantastique magasin vidéo Empire. Il s’intitulait «Laserblast», bien qu’il reçoive ici le titre beaucoup plus spectaculaire de «Le rayon destructeur de la planète inconnue».

Dans celui-ci, un garçon a trouvé une arme extraterrestre au pouvoir dévastateur qu’il a utilisé, essentiellement, pour pratiquer le tir sur cible et justifier quelques vols à petite échelle. Mais les véritables propriétaires de l’arme (une paire d’extraterrestres délicieusement stop-motion du grand David Allen) ils ont entrepris de récupérer ce qui leur appartient, pendant que notre héros mute en un être horrible en raison de l’énergie que l’arme retire.

Tous ces éléments n’apparaissent pas dans ‘Kin’, mais beaucoup d’entre eux le font: l’arme extraterrestre, les êtres d’une autre planète / dimension qui veulent la récupérer, le tir à la cible et le vol en avant dans un film avec une belle structure de road movie. Officiellement, cependant, les origines du film se trouvent dans un court métrage, «Bag Man», dont le succès a conduit ses réalisateurs, Jonathan et Josh Baker, à écrire et à réaliser ce film, jusqu’à présent, unique.

Malheureusement, «Kin» n’a pas la crudité et l’impudeur de «Laserblast» et est parsemé de quelques gouttes de drame de jeunesse. Ici, le propriétaire de l’arme est un garçon troublé, Eli (Myles Truitt), qui commence une évasion sans but en compagnie de son désastreux demi-frère aîné, Jimmy (Jack Reynor), en fuite d’un groupe de prêteurs dangereux dirigé par le psychotique Balik (James Franco). Le noyau émotionnel de «Kin» est dans la relation de plus en plus étroite qui est tissée entre les frères en perpétuel vol.

Deux (et un pistolet) sur la route

Le spectateur qui s’attend à des fusillades sans fin entre une paire de jeunes fugitifs et les forces de l’ordre vos besoins de bruit et de fureur ne seront pas entièrement satisfaits. ‘Kin’ préfère se divertir dans une histoire qui mûrit assez classique. En fait (et peut-être parce que son producteur est Shawn Levy, également de «Stranger Things» et «The Call»), le film Baker a un rythme et une saveur très quatre-vingt.

Et pas seulement pour sa dévotion aux néons et à certains jalons des années 90 (« Kin » est rendu aux hommages à James Cameron: Eli joue une arcade de « Terminator 2 », l’état fictif dans lequel ils se dirigent s’appelle Sulaco et le point culminant rappelle beaucoup l’une des scènes les plus connues du premier «Terminator»). La meilleure chose à propos de ‘Kin’, sans aucun doute, est qu’il récupère cet équilibre entre action, émotion, esthétique et conneries. si typique du cinéma commercial de la décennie.

Il est vrai que ‘Kin’ n’est pas toujours bien équilibré: l’intermède dans le strip club et certains de ses dérivés ne sont pas particulièrement intéressants, et malgré le bon travail de Zoë Kravitz et la simplicité avec laquelle elle compose un personnage empathique et avec des nuances, le rythme de road movie fou se disperse un peu. Avec tout, le mélange de drame et d’action est bien dosé et le film ressemble à quelque chose de plus compact qu’une simple succession d’éclairs de couleurs.

À elle s’ajoute l’excellent travail des secondaires (Dennis Quaid et James Franco devant), ce qui donne un paquet très considérable à l’ensemble. Le résultat, malgré ses problèmes – un autre: les deux chasseurs extraterrestres suggestifs, complètement sous-exploités, peut-être parce que «Kin» ne veut jamais devenir un clone de «Terminator», est une œuvre de science-fiction remarquable pour tous les publics.

Pièce qui, oui, se termine partiellement ouverte, peut-être parce que voulait devenir le début d’une saga qui ne s’est jamais poursuivie en raison d’un échec injuste box-office. Dommage, mais maintenant, heureusement, nous pouvons le récupérer sur Netflix, où il est logiquement devenu l’un des films les plus regardés du moment.