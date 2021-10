Kimetsu no Yaiba : quand et à quelle heure voir l’épisode 2 de l’Arc Infinity Train

Le dimanche 10 octobre était un jour de fête pour les fans de Kimetsu no yaiba, puisque l’anime a fait son grand retour à l’écran. Bien que nous devions faire la mise en garde que ce n’est pas la deuxième saison, mais la Arc de train à l’infini qui a été adapté au cinéma et sera désormais disponible en série. Quand et comment regarder l’épisode 2 ?

Après que Tanjiro, Zenitsu et Inosuke se soient entraînés et réhabilités au Butterfly Mansion, ils sont montés à bord du train infini, après qu’une nouvelle mission leur ait été signalée. Dans le film, cet Arc a déjà été adapté et les téléspectateurs savent déjà ce qui s’est passé, bien qu’ici nous aurons de nouvelles scènes et de la musique qui n’avaient jamais été entendues auparavant.

Le premier épisode s’appelait « La Colonne de Feu » et présentait le synopsis suivant : « La Colonne de Feu, Kyojuro Rengoku, reçoit de nouveaux ordres : voyager à bord du Train de l’Infini, où 40 personnes ont déjà disparu, et enquêter sur l’affaire. Après avoir quitté le quartier général des Chasseurs de Démons, il se lance dans sa nouvelle mission ». Nous avons eu un chapitre de près de 30 minutes mettant en vedette Rengoku avec des moments plus émouvants.

Après avoir vaincu le démon qui tentait d’attaquer une fille et sa grand-mère, El Pilar del Fuego monte à bord du Train Infinity pour commencer sa prochaine mission. On voit aussi que Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et Inosuke arrivent en formation pour se retrouver face à face avec le Hashira et l’aider à vaincre la créature qui se cache dans le transport.

+ Quand est-ce que Kimetsu no Yaiba épisode 2 : Infinity Train Arc sort en avant-première ?

Le deuxième épisode de l’Arc Infinity Train par Kimetsu no yaiba sera disponible le dimanche 17 octobre prochain, dans ce qui sera le matin ou le midi des pays d’Amérique latine.

+ Comment regarder l’épisode 2 de Kimetsu no Yaiba : Infinity Train Arc ?

Le chapitre sera disponible sur le service de streaming Crunchyroll le même dimanche 17 octobre avec sous-titres en espagnol et en HD, uniquement pour les utilisateurs Premium. Les fans qui ont la version gratuite devront attendre une semaine jusqu’au 24 octobre.

+ A quelle heure voir l’épisode 2 de Kimetsu no Yaiba : Infinity Train Arc ?

Mexique, Colombie, Équateur, Pérou, Panama : 10h45

Bolivie, Venezuela et Porto Rico : 11h45

Argentine, Paraguay, Chili, Brésil et Uruguay : 12h45

