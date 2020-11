Kim Kardashian West révèle la première chose que les gens ne peuvent pas dire à son sujet

La famille Kardashian est devenue célèbre en lançant sa série L’incroyable famille Kardashian en 2007. Devenir des stars de la réalité a aidé à promouvoir les nombreuses marques et produits créés par les sœurs Kardashian Kim, Khloe, Kourtney, Kendall et Kylie.

Kardashian West est habituée à l’examen public, mais insiste sur le fait qu’il y a un aspect de sa personnalité que les gens se trompent souvent.

Démarrage de l’empire Kardashian

Dans une interview en 2017, Kardashian West a décrit comment son parcours vers le statut de célébrité a commencé. Propriétaire du magasin de vêtements et accessoires DASH avec les sœurs Kourtney et Chloé, la maman de 4 enfants a rappelé des offres pour divers projets à venir.

«À l’époque, il n’y avait rien de spécifique», a déclaré Kardashian West à Interview. «Nous recevions des appels pour faire ceci et cela. Notre pensée était qu’il y a peut-être du pouvoir à dire oui aux choses. Je repense à certaines entreprises commerciales et je dis: «Eh bien, je ne ferais pas ça aujourd’hui». J’ai tout fait, de l’approbation d’un mélange de cupcakes au voyage à Vegas pour ouvrir la sucrerie.

Quand l’opportunité de L’incroyable famille Kardashian est venue, elle a dû convaincre ses sœurs de se joindre au spectacle.

«Mon premier raisonnement pour vouloir faire le spectacle était de faire sauter notre magasin de vêtements», a expliqué Kardashian West. «J’ai dû en parler à mes sœurs. Ils ne voulaient vraiment pas faire une émission de télévision. Je me suis dit: ‘Vous les gars, ce sera une presse incroyable pour notre magasin.’ »

Kim Kardashian West ne montre aucun signe de ralentissement

Lorsqu’on lui a demandé comment elle envisageait sa carrière de prendre forme avant sa célébrité actuelle, Kardashian West avait un certain objectif en tête.

«Je regardais dans un magazine – il y avait cette page dans Nous hebdomadaire dont je me souviens très bien », se souvient la star de télé-réalité. «C’est juste une diffusion, et il a une personne et tous les moments de mode qu’ils aiment. Je me souviens l’avoir regardé, en disant: ‘Ce serait mon rêve d’être cette personne.’ »

Maintenant qu’elle est cette Personne dans une myriade de couverture médiatique, Kardashian West a exprimé sa gratitude pour le chemin qu’elle a parcouru et n’a pas l’intention de freiner.

«Je ne prends toujours rien pour acquis», le KUWTK star partagée. «Je suis vraiment toujours aussi excité par ma carrière. J’ai l’impression que c’est maintenant que quelqu’un s’éteindrait et penserait… «J’ai assez bien fait pour moi-même. Je peux me détendre un peu. Mais à la place, je me dis: ‘Non, laissez-moi augmenter.’ »

‘Je ne suis pas paresseux’

Alors que Kardashian West est habituée à l’étiquette d’être «célèbre simplement pour être célèbre», elle en est venue à s’attendre à un certain niveau de crédit pour son impressionnant CV de réalisations au fil des ans.

«J’avais l’habitude de dire:« J’adore être sous-estimée »», a-t-elle déclaré à Interview. «Mais maintenant, quand j’entends: ‘Ils n’ont pas beaucoup de talent’… Je me dis: ‘D’accord, donnez un peu de respect à une fille.’ Si je n’ai pas de talent, si je ne fais rien, comment ma carrière est-elle ma réalité? Et je me moque de ça, comme quand j’étais en couverture de Forbes, J’ai publié le hashtag #NotBadForAGirlWithNoTalent. »

Bien qu’elle considère toujours les commentaires des opposants comme une motivation, Kardashian West insiste sur sa solide éthique de travail.

«Cela ne me dérange pas d’être sous-estimée parce que cela me motive», dit-elle. «Mais après un certain temps, je me sens comme, ‘Allez, vous pouvez reconnaître un peu.’ Vous pouvez dire beaucoup de choses sur moi, mais vous ne pouvez pas dire que je ne travaille pas dur. Je ne chante pas, je ne danse pas, je n’agis pas. Mais je ne suis pas paresseux.