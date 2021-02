Kim Kardashian revient sur les critiques qui affirment que sa fille de 7 ans n’a pas créé de peinture

L’enfer n’a pas de fureur comme une mère méprisée, et Kim Kardashian l’a prouvé lorsqu’elle est allée en ville sur des haineux qui ont osé remettre en question la capacité artistique de sa fille aînée, North West.

Alors que Kim choisit généralement d’ignorer les opinions des modestes paysans, il semble que les gens qui viennent pour les œuvres de son enfant ont vraiment frappé un nerf et elle est sortie en se balançant contre les opposants.

« Ma fille et sa meilleure amie ont suivi un cours sérieux de peinture à l’huile où leurs talents et leur créativité sont encouragés et nourris. »