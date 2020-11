Kim Kardashian réagit en apprenant que Kanye n’arrête pas d’appeler Larsa Pippen à 4 heures du matin

Selon Larsa Pippen, elle a dû perdre le numéro de Kanye West parce qu’il n’arrêtait pas de l’appeler à toute heure de la nuit.

« [Kanye] J’avais l’habitude de m’appeler à quatre, cinq et six heures du matin », dit-elle. «J’étais la personne qui prenait ses appels quand il voulait se plaindre. Je l’écouterais. Je dirais: « Je t’aime, tu es le meilleur, les choses iront mieux. » J’étais sa personne à appeler quand il n’était pas satisfait de X, Y et Z.… Peut-être parce que je l’ai bloqué sur mon téléphone parce que je ne pouvais plus supporter ses appels. Je ne peux pas, je suis épuisé. Alors, je l’ai bloqué sur mon téléphone. Évidemment, cela l’a vraiment bouleversé:

Entendre cela a dû être gênant pour l’épouse de Kanye, Kim Kardashian, qui devrait être celle à qui il fait ses aveux de fin de soirée.

Selon les initiés de E !, voici comment Kim réagit

Les sources disent exclusivement à E! News comment la famille Kardashian se sent à propos de la nouvelle interview révélatrice. Un initié note qu’ils ne font pas confiance à elle et à ses intentions, car ils ont surpris Larsa «en train de parler derrière leur dos et c’était tout simplement trop».

Une autre source dit qu’à ce stade, Kim n’a aucun type de relation avec elle. «Ils pensent tous que Larsa est une énergie toxique», explique la source, même si Kim «a un faible pour Larsa» car «ils ont vécu beaucoup de choses ensemble.»

La source dit: «Ils pensent qu’elle essaie de rester pertinente et Kim n’apprécie pas les accusations concernant Kanye. La famille est très protectrice les unes sur les autres et toutes ont l’impression qu’elle a violé leur vie privée en donnant des détails au public.

Cependant, les affirmations de Larsa selon lesquelles Kanye n’était pas son plus grand fan peuvent avoir un certain mérite. On nous dit que Kanye a toujours eu des problèmes avec Larsa, depuis qu’il a épousé Kim. «Il ne lui a jamais fait confiance», ajoute la source.