Kim Kardashian dit que North West est une « fille gothique à part entière » maintenant

« North, c’est comme le goth – elle aime Hot Topic. Elle met de faux tatouages ​​sur son visage, et elle écoute Black Sabbath, et elle est comme une fille gothique à part entière. »

C’est un rite de passage en grandissant que nous devons tous traverser une phase goth embarrassante en tant qu’adolescents et vivre constamment dans la peur que les photos de nos terribles tenues ne refont surface. La fille de Kim Kardashian, North, est cependant déjà en avance sur le jeu et, selon Kim, est déjà « complètement gothique » – bien qu’elle n’ait que 8 ans.

Kim est apparue dans l’émission Ellen DeGeneres ce week-end (17 septembre) et a parlé d’elle et des quatre enfants de Kanye West – North, Saint, cinq ans, Chicago, trois ans, et Psaume, deux ans.

Kim Kardashian dit que sa fille North West est « full goth » maintenant. Photo : @kimkardashian via Instagram, Pierre Suu/GC Images

Dans l’interview, Kim a révélé que l’aîné des enfants North avait déjà développé un côté un peu nerveux. « North, c’est comme le goth – elle aime les sujets brûlants », a expliqué Kim. « Elle met de faux tatouages ​​sur son visage, et elle écoute Black Sabbath, et elle est comme une fille gothique à part entière. » Lorsqu’on lui a demandé où exactement North avait rencontré le groupe de rock Black Sabbath, Kim a répondu « TikTok, je pense ».

Kim a également expliqué comment ses enfants veulent garder chaque animal qu’ils rencontrent comme animal de compagnie, y compris les lézards et les araignées, ce qui nous semble plutôt gothique. Elle a également expliqué les différences entre ses autres enfants. « Saint est comme [a] jeu vidéo, technologie wiz-like, incroyable. Et Psalm aime vraiment Paw Patrol et Cars. Comme, chaque enfant est si différent. Mais Chi-Chi est ma petite princesse. N’importe quoi de princesse, n’importe quoi de fille, c’est elle. »

Kim a également parlé de la relation de sa sœur Kourtney avec le batteur de Blink-182 Travis Scott. Le couple se connaît depuis plus d’une décennie, mais n’a commencé à se fréquenter que l’année dernière. « J’aime leur relation », a-t-elle déclaré. « Ils ont tellement grandi ensemble. … Juste pour penser qu’ils sont voisins et amis depuis près de 15 ans. Voisins depuis une dizaine d’années ! »

Elle a poursuivi : « Ils sont l’un contre l’autre comme si c’était la dernière fois qu’ils se verraient, tout le temps ! C’est beaucoup, mais c’est tellement mignon. Tu sais quoi ? C’est ce qu’ils font, et c’est tellement mignon. Et j’aime l’amour, alors je les aime. »

