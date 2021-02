Kim Kardashian demande le divorce de Kanye West après 6 ans de mariage

Kim Kardashian West a demandé le divorce de Kanye West après plus de six ans de mariage, selon le bureau d’information publique de la Cour supérieure de Los Angeles. Un représentant de Kardashian West a également confirmé le dépôt.

Le divorce intervient après des mois de signes publics d’éclatement entre la star de télé-réalité de 40 ans et le rappeur de 43 ans. En janvier, 45secondes.fr a confirmé via une source proche de la famille que le célèbre couple vivait séparément depuis quelques mois et suivait des conseils de couple pour travailler sur certains de leurs problèmes.

Kardashian West et West ont quatre enfants ensemble: North, 7, Saint, 5, Chicago, 3 et Psalm, 1.

L’ancien couple a annoncé ses fiançailles en octobre 2013 après plus d’un an de fréquentation, avec la mère de Kardashian West, Kris Jenner, les qualifiant de « match fait au paradis ». West a loué AT&T Park à San Francisco pour poser la question, présentant à sa future mariée une bague en diamant de 15 carats de la bijoutière Lorraine Schwartz.

Le couple s’est marié en mai suivant lors d’une cérémonie privée à Florence, en Italie, avec le ténor italien Andrea Bocelli, en tête des palmarès, qui sérénade les mariés.

C’était le premier mariage de West et le troisième de Kardashian West. Elle était auparavant mariée au producteur de musique Damon Thomas de 2000 à 2004 et au basketteur professionnel Kris Humphries en 2011. Elle a demandé le divorce de Humphries 72 jours après son mariage, mais le divorce n’a été finalisé qu’en 2013.

En juillet 2020, la star de « L’incroyable famille Kardashian » a fait une rare reconnaissance publique du comportement de plus en plus erratique de son mari après que la rappeuse, qui a reçu un diagnostic de trouble bipolaire, a publié une série de tweets troublants supprimés depuis, dont un qui disait sa femme essayait de le faire hospitaliser.

«Comme beaucoup d’entre vous le savent, Kanye a un trouble bipolaire», a-t-elle écrit dans des messages dans ses histoires Instagram. «Quiconque a ceci ou un être cher dans sa vie sait à quel point il est incroyablement compliqué et douloureux de comprendre.

«Je n’ai jamais parlé publiquement de la façon dont cela nous a affectés à la maison parce que je suis très protecteur de nos enfants et du droit de Kanye à la vie privée en ce qui concerne sa santé. Mais aujourd’hui, je pense que je devrais commenter à cause de la stigmatisation. et des idées fausses sur la santé mentale. «

Dans l’un des tweets bizarres de West, il a écrit: «Kim a essayé d’amener un médecin pour m’enfermer avec un médecin», avant de le supprimer. Il a également affirmé que le film « Get Out » était basé sur lui et a demandé à sa belle-mère de l’appeler.

West a également affirmé dans un tweet qu’il essayait de divorcer de sa femme.

Après avoir annoncé plus tôt en juillet qu’il se présentait à la présidence, West a également prononcé un discours décousu lors d’un rassemblement électoral à Charleston, en Caroline du Sud, au cours duquel il s’est effondré en pleurant en disant que lui et Kardashian avaient failli mettre fin à leur première grossesse.

« Ceux qui comprennent la maladie mentale ou même le comportement compulsif savent que la famille est impuissante à moins que le membre ne soit mineur », a écrit Kardashian West dans son message aux fans. «Les personnes qui ne sont pas au courant ou qui sont très éloignées de cette expérience peuvent porter des jugements et ne pas comprendre que l’individu lui-même doit s’engager dans le processus pour obtenir de l’aide, peu importe les efforts de la famille et des amis.

Quelques jours plus tard, West s’est excusé auprès de sa femme pour son comportement.

« Je voudrais m’excuser auprès de ma femme Kim pour avoir rendu public quelque chose qui était une affaire privée, » il a écrit sur Twitter. «Je ne l’ai pas couverte comme si elle m’avait couvert. À Kim, je veux dire que je sais que je t’ai fait du mal. S’il te plaît, pardonne-moi. Merci d’être toujours là pour moi.

Au 40e anniversaire de Kardashian West en octobre, il semblait que les deux avaient retrouvé leur chemin. West a honoré sa femme en lui présentant un hologramme de son défunt père, l’avocat Robert Kardashian, en cadeau.

Kardashian West a partagé une vidéo de l’hologramme sur Twitter, l’appelant « le cadeau le plus attentionné de sa vie » et « une surprise spéciale du ciel ».