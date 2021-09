Killmonger revient au MCU dans New What If…? Affiche

Killmonger revient dans la dernière affiche de la série animée de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? Débuts très acclamés lors de la sortie MCU 2018 Panthère noire, Killmonger dirigera son propre épisode de la série Disney +, l’aventure envoyant une fois de plus un personnage familier sur un chemin inconnu après avoir posé une seule question…

Erik « Killmonger » Stevens était un US Navy SEAL dans les opérations secrètes qui, lors des événements de Panthère noire, cherche à renverser son cousin T’Challa et à affirmer son propre règne du Wakanda, avec sa propre opinion sur la façon dont la nation technologiquement avancée devrait être dirigée. Le personnage a certainement fait une impression dans Panthère noire, grâce en grande partie au travail de l’acteur Michael B. Jordan, qui revient pour exprimer le personnage dans Et qu’est-ce qui se passerait si…?

Alors que les détails de Killmonger’s Et qu’est-ce qui se passerait si…? L’épisode reste en grande partie un mystère à l’heure actuelle, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, le personnage croisera Tony Stark pendant le temps de génie, milliardaire, playboy, philanthrope en Afghanistan, avec Killmonger le sauvant de l’attaque qui le conduit finalement à devenir Iron Homme. Ainsi, en plus d’avoir d’énormes ramifications pour Killmonger, l’épisode est susceptible d’apporter également de gros changements à Tony Stark.

Plus tard, Killmonger devrait également devenir membre des Gardiens du multivers, une équipe de super-héros composée de Peggy Carter, Panthère noire Erik Killmonger, T’Challa en tant que nouveau Star-Lord, Gamora, Black Widow, Doctor Strange et Thor, qui sont sans aucun doute chargés de parcourir le multivers et de tout contrôler au milieu du chaos des variantes et des réalités alternatives.

Reprise après la création du multivers à la fin de de Loki finale de la première saison, Marvel’s Et qu’est-ce qui se passerait si…? explore les différentes chronologies de branchement de ce multivers dans lequel les moments majeurs des films Marvel Cinematic Universe se produisent différemment. Dirigée par Jeffrey Wright en tant qu’Uatu AKA The Watcher, un membre de la race extraterrestre Watcher qui observe le multivers, la série devrait offrir aux fans de Marvel beaucoup de plaisir et des œufs de Pâques car elle pose la question importante, Et qu’est-ce qui se passerait si…?. Jusqu’à présent, la série a exploré des questions telles que Et si… le capitaine Carter était le premier vengeur ?, Et si… T’Challa devenait un Star-Lord ?, Et si… le docteur Strange perdait son cœur au lieu de ses mains ?, et, bien sûr, Et si… des zombies ?!

La série a rassemblé toute la distribution de l’ensemble, avec plus de cinquante noms familiers revenant pour reprendre leurs rôles respectifs dans le MCU. Ceux-ci incluent Benedict Cumberbatch dans le rôle du docteur Strange, Benedict Wong dans celui de Wong, Chadwick Boseman dans celui de T’Challa, Chris Hemsworth dans celui de Thor, Clark Gregg dans celui de l’agent Coulson, Cobie Smulders dans celui de Maria Hill, Danai Gurira dans celui d’Okoye, Don Cheadle dans celui de War Machine, Emily VanCamp comme Sharon Carter, Evangeline Lilly comme The Wasp, Hayley Atwell comme Peggy Carter, Jaimie Alexander comme Lady Sif, Jeff Goldblum comme The Grandmaster, Jeremy Renner comme Hawkeye, Mark Ruffalo comme Bruce Banner/The Hulk, Samuel L. Jackson comme Nick Fury, Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, et bien d’autres encore.

Créé par AC Bradley, la première saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…? a commencé le 11 août 2021 sur Disney + et comprendra neuf épisodes dans le cadre de la phase quatre du MCU. Une deuxième saison de neuf épisodes est déjà en développement.

Sujets : Et si ?, Black Panther