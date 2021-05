«  Killers of the Flower Moon  » montre son premier regard avec Leonardo DiCaprio

Apple a partagé la première image officielle du prochain film de Martin Scorsese, ‘Les tueurs de la lune fleurie’, dans lequel ils apparaissent Leonardo DiCaprio Oui Lily Gladstone.

Le premier regard sur la prochaine cassette de Scorsese montre DiCaprio et Gladstone en train de jouer Ernest Oui Mollie Burkhart. Ernest est le fils d’un puissant éleveur local, qui sera joué par Robert de niro.

Killers of the Flower Moon est basé sur un livre non romanesque écrit par David Grann, qui fait suite à l’enquête sur une série de meurtres qui ont terrorisé le Nation Osage dans les années 1920 après la découverte d’une précieuse terre pétrolifère.

Auparavant, il avait été annoncé que le tournage du film de Scorsese aurait commencé au cours du mois d’avril dans l’Oklahoma, avec un casting qui comprend des noms tels que Jesse Plemons, Scott berger, Pat healy, Tantoo Cardinal, Michael Abbott Jr., plus DiCaprio, Gladstone et De Niro.

Jour historique: Aujourd’hui, 19 avril 2021, le tournage commence officiellement sur le prochain chef-d’œuvre de Martin Scorsese: Killers of the Flower Moon. pic.twitter.com/QRs8XVxj0H – jlamotta (@ jlamotta23)

19 avril 2021





Après l’annonce du début du tournage, Scorsese a commenté: «Nous sommes ravis de commencer enfin la production de ‘Killers of the Flower Moon in Oklahoma … Être capable de raconter l’histoire du pays où ces événements ont eu lieu est extrêmement important et critique pour nous permettre de représenter une reconstitution fidèle du temps et des gens ».

Killers of the Flower Moon est produit par Apple et Paramount, tandis que les sociétés devraient bientôt annoncer une date de sortie.