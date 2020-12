Killer Chambers arrive à la console depuis le banc du village

Chambres tueuses est une aventure de donjon unique créée et publiée par Village Bench. Ce titre est sorti le Vapeur en 2019, et maintenant il cherche un port pour console les joueurs. Entrez dans un espace confiné, tirez des tonnes de balles et essayez de sortir de la pièce. C’est un jeu sur l’expérimentation, la mort et la résolution d’énigmes.

Entrez dans une expérience d’enfer de balle mélangée à un jeu de plateforme. Sans espace pour bouger, des balles apparaissant autour de vous et les murs ne faisant que se rapprocher, c’est une expérience unique qui continuera d’évoluer. Survivez jusqu’à ce que le sablier se vide et passez à des salles et des défis encore plus difficiles.

Vous incarnez Brave Lord et vous êtes mis au défi de survivre aux Killer Chambers et de vaincre le boss qui a été invoqué. Votre ennemi est connu sous le nom de Lord Grave, et ce n’est que par des réflexes rapides, une bonne mémorisation et des compétences que les joueurs peuvent réussir cette expérience de plate-forme d’action.

Le défi est simple, dégagez 5 étages et revendiquez la couronne du roi. Bien que le concept semble simple, il s’agit d’un titre stimulant et évolutif qui apportera un nouveau nom au jeu de balle enfer.

Après que Brave Lord ait affronté le fantôme de Lord Grave, il doit maintenant entrer dans le palais royal et éviter les nombreux pièges qui se trouvent à l’intérieur. Mourez sur un seul coup et évitez les environnements infernaux dans un espace étroit plein. Les réflexes rapides, la navigation par piège et bien plus encore ajouteront aux défis évolutifs de ce titre.

Voyagez dans 40 salles avec des niveaux de difficulté évolutifs. Chacun des 5 étages a pour thème des pièges et des boss uniques, les joueurs doivent naviguer dans plus de 500 modèles de pièges uniques s’ils veulent réclamer la couronne et survivre.

Il s’agit d’une histoire amusante avec un dialogue amusant alors que vous explorez une aventure de style roman visuel. Trouvez des objets pour aider Brave Lord dans son aventure et des chapeaux spéciaux d’armes qui confèrent des pouvoirs supplémentaires tant qu’ils peuvent rester sur votre tête.

C’est un jeu dangereux qui continuera à défier les joueurs à travers un mélange unique d’action, d’esquive et d’aventure de puzzle-plateforme.

C’est un titre qui repose sur la mémoire musculaire et ce n’est que grâce à une pratique minutieuse que vous pouvez espérer réussir.

Les joueurs intéressés peuvent trouver Chambres tueuses sur PC via Steam. Le jeu prévoit de se lancer sur Xbox One et Xbox Series X / S. C’est une aventure meurtrière pleine de balles, de pièces, d’énigmes et plus encore. Profitez de l’atmosphère de pixel en parcourant chaque niveau dans une succession unique.