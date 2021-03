Kiersey Clemons reviendra dans le rôle d’Iris West dans le film Flash

45secondes.fr/wp-content/uploads/2021/03/Kiersey-Clemons-reviendra-dans-le-role-dIris-West-dans-le.png" alt="" title="Screenshot_2021-03-11 justice-league-snyder-cut-barry-allen-exra-miller-iris-west-kiersey-clemmons jpg (WEBP Image, 1400 × [...]">

Surmontant les problèmes de planification et la refonte potentielle, Kiersey Clemons est de retour à bord pour co-vedette dans Le flash film.

Le flash est en développement depuis un certain temps maintenant, et en 2016, Kiersey Clemons a été embauché pour représenter Iris West, l’intérêt amoureux de longue date du speedster. Après que The Flash ait été repoussé plusieurs fois, avec un ou deux réalisateurs, il semblait que Clemons n’aurait pas vraiment la chance de donner vie au personnage.

C’était particulièrement le cas après avoir été coupée de la version de Joss Whedon du Ligue de justice (bien qu’elle revienne dans Snyder Cut la semaine prochaine). D’autres conflits d’horaire ont donné l’impression que le rôle serait refondu… mais aujourd’hui, The Hollywood Reporter a révélé que Clemons s’était rallié!

Techniquement, le travail sur le film est en cours, et une production plus complète devrait démarrer dans quelques semaines. Le flash devrait sortir en salles le 4 novembre 2022.