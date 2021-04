Kid Cudi rend hommage à Kurt Cobain lors de la performance de «  SNL  »

La profonde admiration que l’artiste hip hop Kid Cudi éprouve à l’égard de Kurt Cobain relève de la connaissance générale de tous ceux qui suivent de près sa carrière et ses activités sur les réseaux sociaux, il n’est donc pas surprenant que, lors de sa récente présentation dans l’émission de variétés « samedi Night Live « a décidé de lui rendre hommage.

Cudi a interprété deux chansons de «Man on the Moon III: The Chosen», son neuvième album studio, dans le numéro du 10 avril. Lors de sa première intervention sur le thème «Tequila Shots», l’artiste est apparu vêtu d’une chemise verte similaire à celle utilisée dans «Unplugged» de Nirvana sur une chemise d’une autre grande icône des années 90, le regretté comédien Chris Farley.

Sa deuxième intervention serait encore plus évidente, car au moment de l’interprétation de «Sad People», Kid Cudi est apparu sur scène vêtu d’une robe à fleurs similaire à celle que Cobain avait portée dans l’une de ses présentations, aboutissant à l’une des plus emblématiques images de la scène rock des années 90.

De son tatouage à ses visites dans les lieux que Kurt Cobain fréquentait dans sa ville natale, Cudi a exprimé à différentes occasions la grande admiration qu’il éprouve pour l’icône grunge: «J’essaye de l’utiliser comme muse autant que je peux, « a commenté le chanteur lors d’une précédente interview avec GQ.

Cette édition du programme a vu la participation de l’actrice Carey Mulligan en tant que présentatrice invitée, actuellement nominée aux Oscars dans la catégorie « Meilleure actrice », grâce à sa performance dans le film multi-nominé « Promising Young Woman » de nouvelle réalisatrice Emerald Fennell.

La saison en cours de «Saturday Night Live», qui en est à sa 46e, a jusqu’à présent accueilli une foule d’invités musicaux intéressants, dont St. Vincent, qui présentait deux titres de son nouvel album «Daddy’s Home» et Phoebe Bridgers, qui a soulevé des controverses. après avoir détruit sa guitare sur scène à la fin de sa performance.