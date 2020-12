Kid Cudi établit un record inattendu de Hot 100

Après la sortie de « Man On The Moon III », Kid Cudi a battu le record Hot 100 de la chanson la plus courte de l’histoire du classement.

Kid Cudi’s Homme sur la lune III est à nos portes, faisant une sacrée impression avec des ventes de la première semaine de 148 000 unités équivalent album. Pas mal, étant donné que l’icône du rap bien-aimée a peu baissé en termes de promotion, s’appuyant sur la fidélité des fans et une musique de qualité plutôt que sur un single viral ou diverses singeries. Même sans piste d’évasion, Homme sur la lune III a été un succès majeur dans les charts, obtenant dix places dans les charts Billboard Hot 100. Jason Koerner / Dans le processus, Cudi s’est en fait retrouvé à établir un nouveau record, verrouillant officiellement la chanson la plus courte de l’histoire des charts Hot 100. L’ouverture de l’album « Beautiful Trip », un instrumental de trente-sept secondes conçu pour donner le ton du projet, faisait partie des dix titres à atterrir sur les charts; plus précisément, l’intro a grincé à la centième position. Et avec une durée d’exécution aussi brève, la piste a fini par détrôner l’ancien détenteur du record, le viral 45 secondes de Piko-Taro, le « PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen) », qui avait atteint la 77e place en 2016. C’est certainement un record étrange, et il faut se demander si Cudi parlera un jour de franchir cette étape inattendue. À trente-sept secondes, il est difficile d’évaluer si « Beautiful Trip » sera détrôné de sitôt. Alors voilà – Kid Cudi, officiellement détenteur du record du classement Hot 100, une autre étape importante pour la liste des réalisations de Moon Man. Félicitations à Kid Cudi, qui comprend clairement l’impact de la brièveté bien faite.