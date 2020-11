Kick The Buddy v.1.0.6 MOD APK: Téléchargez pour jouer et déverrouiller toutes les fonctionnalités!

Qu’est-ce que Kick The Buddy v.1.0.6 MOD APK?

Kick The Buddy v.1.0.6 MOD APK est un jeu Android qui est principalement un jeu d’action de premier plan. Le jeu propose une poupée de chiffon ou un ours en peluche qui vient et «intimide» le joueur. Ainsi, à son tour, le joueur peut utiliser une pléthore de techniques pour punir ou se venger de l’intimidateur – allant de coups de poing, frappes, coups de pied, lancer des bombes, brûler, etc. La liste des méthodes de torture est infinie.

Kick The Buddy v.1.0.6 MOD APK a été appelé à plusieurs reprises un jeu de soulagement du stress. Un évent virtuel pour toutes les frustrations accumulées que l’on traverse une journée. Cependant, une chose intéressante à noter ici est que bien que la poupée battue soit appelée l’intimidateur, elle est effectivement incapable de nuire même dans l’espace virtuel. Ainsi, même si le jeu est projeté comme un service de vengeance justifié, il ressemble en fait plus à une excuse vaguement conçue pour être un intimidateur, plutôt qu’à en combattre un.

Caractéristiques de Kick The Buddy v.1.0.6 MOD APK

Ajouter des amis Cela peut sembler être un jeu solo, mais Kick The Buddy permet d’ajouter des amis pour augmenter le plaisir et réduire la tension. Cela permet aux utilisateurs de disposer d’un ensemble complet de gameplay engageant.

Caractères de l’intimidateur Ce n’est pas toujours le même tyran qui va vous attaquer. Des variétés sont en place, et bien qu’il n’y ait pas une large gamme de variétés, il y a cependant un élément de surprise pour les utilisateurs d’avoir l’avantage sur le manque d’options trop nombreuses.

Instruments Of Charge Les joueurs ont la possibilité de choisir parmi un bon nombre d’options pour affronter l’intimidateur. Avec chaque joueur, les options peuvent différer, mais le nombre reste constant pour les techniques d’attaque. Chaque variation est censée être amusante et satisfaisante pour les joueurs réguliers.

Combo Il est proposé un grand nombre de permutations et de combinaisons à choisir dans ce jeu. Les joueurs ont la liberté de choisir leur concoction préférée de catégories et de techniques pour répondre à leurs envies spécifiques au jeu.

Cohérence Certains joueurs ont accusé le jeu d’être trop facile sur ses niveaux. Ce n’est pas vrai. Les niveaux sont spécifiquement conçus pour offrir un engagement maximal afin que les joueurs ne parviennent pas à éliminer facilement l’intimidateur, mais aient suffisamment de temps pour le vaincre.

Produits dérivés de la santé Dans nos vies modernes, le stress et les pressions sont des facteurs constants et toujours pressants autour de nous. Dans de telles circonstances, des jeux comme Kick The Buddy offrent un mécanisme d’adaptation sain qui aide à libérer les vapeurs sans blesser physiquement qui que ce soit dans la vraie vie. Bien que cette solution soit louable, elle peut aussi rapidement devenir un instigateur – un aspect sur lequel nous devons garder les yeux ouverts.

Character Building Kick The Buddy v.1.0.6 MOD APK fascine la croissance à travers les niveaux. Tout en divertissant, cela donne également aux joueurs une chance de jouer un rôle, ce qui peut être une façon amusante d’aborder les jeux dans des vies virtuelles ou réelles. Par conséquent, les avantages sont certainement multiples.

Comment télécharger le jeu?

Accédez à la section Paramètres de votre appareil Android. Dans cette section, recherchez Sécurité. Appuyez dessus, un menu déroulant apparaîtra à l’écran. Dans ce menu, recherchez une option qui active les applications provenant de sources inconnues. Activez cette option. Maintenant, téléchargez Kick The Buddy v.1.0.6 MOD APK via ce lien https://apkdone.com/kick-the-buddy/download. Allez dans «Téléchargements» ou «Gestionnaire de fichiers» et «Téléchargements», en fonction de votre appareil. Recherchez le Kick The Buddy v.1.0.6 MOD APK téléchargé ici dans la section Téléchargements. Après l’avoir trouvé, appuyez dessus pour l’ouvrir. Cela ouvrira le fichier et une option pour «Installer» vous sera donnée. Cliquez sur «Installer». Attendez que le processus soit terminé. Appuyez sur «Terminé» après son installation.

Vous pouvez télécharger Kick The Buddy v.1.0.6 MOD APK à partir de notre télégramme (https://t.me/joinchat/AAAAAFkozVqsn6t8pWzvpw)

