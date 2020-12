Khloé Kardashian dit qu’elle regrette comment elle avait l’habitude de traiter Kris Jenner sur «  L’incroyable famille Kardashian  »

Khloé Kardashian a changé à bien des égards depuis que nous l’avons rencontrée sur Suivre le rythme Kardashians.

Au cours des saisons précédentes, la co-fondatrice de Good American était connue pour ses singeries sauvages, son attitude impertinente et son penchant pour dire essentiellement tout ce qui lui passait à l’esprit. Elle pouvait être particulièrement dure avec sa mère Kris Jenner, mais avec le temps, elle semblait se réduire.

Revenant sur son passé, Kardashian a récemment parlé d’épisodes anciens et a exprimé ses regrets sur la façon dont elle traitait sa mère.

Kris Jenner et Khloé Kardashian lors d’un événement ensemble en octobre 2016 à Los Angeles, Californie | Jeffrey Mayer / WireImage

Khloé Kardashian parlait sauvagement à Kris Jenner

Depuis ses débuts à la télévision en 2007, Kardashian a été considérée par beaucoup comme le membre de la famille avec la personnalité la plus forte. Elle était très directe dans la série et ne semblait jamais se retenir avec ses mots, peu importe à qui elle parlait.

En ce qui concerne Jenner, il y a eu de nombreuses fois où la maman s’est retrouvée prise dans la ligne de mire. Parmi eux, comme l’a noté BuzzFeed, il y a une fois où Kardashian a taquiné que Jenner avait «quelques» maladies sexuellement transmissibles et une autre fois où elle était tellement frustrée par sa mère qu’elle lui a dit: «Maman, suce ma f * cking d * ck. »

Bien que Jenner le prenne généralement dans la foulée, Kardashian dit qu’elle a maintenant des regrets sur la façon dont elle a traité sa mère.

Khloé Kardashian a tweeté ses regrets sur certains de ses comportements dans l’émission

Kardashian a fait la révélation le 6 décembre après qu’un utilisateur de Twitter lui ait demandé si elle regardait d’anciens épisodes de KUWTK.

«Parfois, je regarde 4 sûr», répondit-elle. «Nos vieilles voix me font craquer à chaque fois! Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé avec ces voix.

Tout en réfléchissant aux épisodes précédents, Kardashian a partagé le seul regret qu’elle avait de la série. «La seule chose dont je ne suis pas fière, c’est de savoir comment j’ai utilisé 2 talk 2my maman», a-t-elle poursuivi.

En continuant, elle a souligné qu’une grande partie de son comportement découlait de problèmes non résolus de son adolescence. «De toute évidence, nous avons eu des problèmes d’adolescence sur lesquels nous avons dû travailler. À la caméra, il est difficile de passer en revue ces choses publiquement », a-t-elle ajouté.

Parfois, je regarde 4sûr. Nos vieilles voix me font craquer à chaque fois! Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé avec ces voix. la seule chose dont je ne suis pas fier, c’est de savoir comment j’ai utilisé 2 talk 2my maman. De toute évidence, nous avons eu des problèmes d’adolescence sur lesquels nous avons dû travailler. À la caméra, il est difficile de parcourir ces choses en public – Khloé (@khloekardashian) 7 décembre 2020

Jenner n’a pas répondu publiquement aux commentaires de Kardashian, mais les fans de la section des commentaires ont félicité son honnêteté et sa croissance au fil des ans.

La dernière saison de ‘KUWTK’ est en route

Les commentaires interviennent au milieu de la production de la dernière saison de KUWTK. Kim Kardashian a annoncé la fin de l’émission en septembre, mais jusqu’à présent, les détails de la saison à venir sont rares. Une chose est sûre, cependant: nous ne verrons probablement aucun de ces vieux comportements de Kardashian.