KFConsole: la chaîne de restauration rapide construit un PC de jeu avec une chambre de réchauffement pour la nourriture

En juillet, la chaîne de restauration rapide KFC a plaisanté sur son entrée dans la compétition entre les consoles PS5 et Xbox Series X de nouvelle génération. Maintenant, KFC a mis ce plan en pratique et présente la KFConsole.

La KFConsole ne peut pas être qualifiée de console, car il s’agit d’un PC de jeu. Il a été développé en coopération avec le fabricant de matériel Coolermaster et contient en fait beaucoup de puissance: selon le fabricant, la KFConsole devrait offrir un traçage de rayons, créer jusqu’à 240 FPS à une résolution 4K et également prendre en charge les casques VR. Caractéristique exceptionnelle: une chambre de chauffe pour les ailes de poulet et autres plats.

La chambre de préchauffage utilise la chaleur résiduelle du matériel puissant

À l’intérieur de la KFConsole, il y a un kit Intel NUC 9 Extreme, qui ressemble à un PC complet, réduit dans une boîte pratique. Le processeur est un Intel Core i9. De plus, deux disques SSD Seagate sont installés, chacun offrant 1 To de stockage. Très peu de joueurs sont susceptibles d’avoir des problèmes de stockage avec la KFConsole.

La solution graphique vient d’ASUS. Cependant, on ne sait pas quelle carte graphique fonctionne à l’intérieur. Mais puisque KFC fait de la publicité avec le traçage de rayons, ce sera probablement un GPU de Nvidia – et un très puissant à cela. Après tout, le PC devrait emballer 240 FPS à 4K. Il n’y a aucune information sur la RAM intégrée.

Le boîtier rond noir vient de Coolermaster et est censé rappeler un gril. La chambre de réchauffage pour les petits plats utilise la chaleur résiduelle du matériel PC pour chauffer les aliments. Une idée vraiment intelligente, que KFC prétend avoir brevetée.

Les grandes questions: quand la KFConsole arrive-t-elle et quel est son prix?

Même si la KFConsole semble être un bâillon, de nombreux joueurs aimeraient appeler un PC aussi puissant avec des fonctionnalités «innovantes». Malheureusement, il n’y a pas encore de date de sortie pour le PC de jeu KFC. On ne sait même pas s’il sera disponible gratuitement ou si seul un prototype existe à des fins promotionnelles.

Si la KFConsole vient vraiment, l’ordinateur devrait coûter au moins 2000 euros avec cette configuration puissante.