KFConsole est la console de jeu Intel de KFC qui garde également votre poulet au chaud pendant que vous jouez

Si vous aimez manger du poulet frit et jouer à des jeux sur votre console, le géant de la restauration rapide KFC a lancé un produit qui vous convient. KFC a lancé KFConsole, une nouvelle console de jeu alimentée par Intel qui est livrée avec une « chambre à poulet » intégrée pour garder votre poulet frit au chaud. KFC Gaming avait déjà tweeté le lancement de l’appareil, à travers un court clip à côté de la légende, « L’avenir du jeu est là. »

L’avenir du jeu est ici. Présentation de la KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1 – Jeux KFC (@kfcgaming) 12 juin 2020

Ils ont maintenant partagé un nouveau clip révélant le lancement de la console, ajoutant: « Les guerres de la console sont ****. Présentation de la KFConsole. #PowerYourHunger. »

Voyez par vous-même. En savoir plus sur le nouveau #KFConsole @CoolerMaster: https://t.co/omZWuIhBG8 pic.twitter.com/6n5panSJIs – Jeux KFC (@kfcgaming) 22 décembre 2020

La KFConsole fait partie d’un partenariat avec Cooler Master. La machine « Bargain Bucket » comprend la première chambre à poulet intégrée au monde pour aider à garder les aliments au chaud pendant les sessions de jeu intenses.

Selon le Site Web de CoolerMaster, la KFConsole a été forgée « à partir des incendies des fours KFC et construite par Cooler Master à partir de zéro, il n’y a jamais eu de façon plus savoureuse de découvrir les derniers titres en 4k, 240fps. »

Le site Web définit la console en déclarant: « Ne risquez jamais de laisser votre poulet refroidir à nouveau grâce à la chambre de poulet brevetée. En utilisant le système de chaleur naturelle et de circulation d’air, vous pouvez maintenant vous concentrer sur votre gameplay et profiter d’un poulet chaud et croustillant entre les parties. »

La KFConsole comprend un élément de calcul Intel Nuc 9 Extreme pour réduire l’espace et de meilleures performances et deux disques SSD Seagate BarraCuda 1 To pour le stockage.

Le site Web ajoute également que l’on peut profiter d’un gameplay fluide avec un gameplay fluide à haute fréquence d’images jusqu’à 240 ips avec prise en charge de la sortie 240Hz sur les écrans 4K.

